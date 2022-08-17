Акции и рубль идут на «север»

За первый час торгов индекс Мосбиржи потяжелел на 0,7%. Никаких новостных поводов для роста рынка акций нет. Ситуация на товарных рынках также не внушает оптимизма: нефть находится на уровне технической поддержки в районе $92-93 за баррель и пока не думает разворачиваться от нее вверх; металлы торгуются разнонаправленно.

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Росту же российского рынка акций на открытии рынка способствовали технические факторы. Вчера Индекс Мосбиржи сумел не только уверенно пробить верхнюю границу нисходящего тренда 2180 пунктов, но и закрепиться выше отметки 2200 пунктов. Сейчас три четверти объема торгов акциям генерируют частные инвесторы, и многие из них в принятии решений руководствуются простейшими сигналами технического анализа. Последние же говорят о возможности продолжения роста.

Однако теханализ работает не всегда. Вчера Индекс Мосбиржи вытянули вверх фактически две тяжеловесные бумаги, выросшие более чем на 3%: «Газпром» и «Роснефть». Но никаких весомых оснований для их роста не было. «Газпром» сообщил о снижении экспорта в дальнее зарубежье более чем на треть, и в таких условиях у акций компании нет шансов торговаться лучше рынка. Для продолжения же роста «Роснефти» необходим как минимум отскок нефтяных цен, чего пока не наблюдается.

Поэтому неудивительно, что сегодня эти две бумаги начали дешеветь, теряя уже более процента стоимости. К этому движению в рамках фиксации спекулятивной прибыли уже присоединились такие тяжеловесы, как акции Сбербанка и «Норникеля».

В результате, к исходу первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи растерял весь заработанный на открытии рост.

Если распродажи продолжатся и Индекс Мосбиржи закроется ниже 2180 пунктов, многие рисковые игроки начнут открывать спекулятивные шорты, что еще больше усилит падение рублевого индикатора рынка.

Стоит ждать, что на высвобожденные деньги трейдеры будут искать идеи во «втором эшелоне». Пока там намного лучше рынка торгуются «Полиметалл», Институт стволовых клеток человека, а также расписки «Тинькоффа».

Рубль же, наоборот, имеет хорошие шансы немного подрасти как на «технике», так и на своей фундаментальной силе.

Вчера пара доллар-рубль вернулась в привычный для прошедших дней августа канал 60-61, так и не закрепившись над его верхней границей. Рублевые «медведи» были попраны, и теперь «быки» попытаются перехватить инициативу, попробуя утащить курс ниже 60 руб. за доллар.

Уже завтра-послезавтра можно ждать увеличения продажи валютной выручки экспортерами, которые начнут копить рубли для уплаты налогов. В первую очередь будут продаваться доллары и евро, а юани могут использоваться в качестве резерва, поскольку рисков изъятия или «заморозки» китайской валюты пока нет.

Сильный платежный баланс России и отдаленность планов по введению нового бюджетного правила пока также будут поддерживать курс рубля.

