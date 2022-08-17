Азиатское «экспортное чудо» подошло к концу

Экспортный бум в Азии начинает резко идти на убыль. Это, конечно, не стало большой неожиданностью. Однако авторитетные финансовые организации HSBC Holdings Plc. и Nomura Holdings Inc. обращают внимание на то, что начинающееся падение значительно превысит прогнозы специалистов.

Кредитные организации, опубликовавшие 16 августа аналитические записки об экспорте самого густонаселенного континента планеты и его перспективах, считают, что всплеск торговли на континенте, который подпитывал экономику Азии во время пандемии, находится сейчас на точке разворота и вот-вот резко устремится вниз.