Азиатское «экспортное чудо» подошло к концу

Экспортный бум в Азии начинает резко идти на убыль. Это, конечно, не стало большой неожиданностью. Однако авторитетные финансовые организации HSBC Holdings Plc. и Nomura Holdings Inc. обращают внимание на то, что начинающееся падение значительно превысит прогнозы специалистов.
Кредитные организации, опубликовавшие 16 августа аналитические записки об экспорте самого густонаселенного континента планеты и его перспективах, считают, что всплеск торговли на континенте, который подпитывал экономику Азии во время пандемии, находится сейчас на точке разворота и вот-вот резко устремится вниз.
Название, которое дал своей записке Фредерик Ньюман, главный экономист HSBC по Азии, говорит само за себя: «Бабах! Что предвещают Азии последние индикаторы по электронике». Автор предупреждает, что главные индикаторы указывают на спад в новых заказах и снижение спроса на азиатскую электронику.
«Все возвращается на землю,- пишет Ньюман.- Причем, возвращается быстро. Недавно опубликованные PMI по электронике за июль, на первый взгляд, не внушают тревоги. Но если копнуть глубже, становится очевидным, что рост остановился».
Одновременно с HSBC исследовал азиатский экспорт Nomura. Этот кредитный банк обновил главный экспортный индекс для Азии, который называется NELI. По мнению экономистов Nomura, он свидетельствует о том, что морские перевозки грузов достигли переломного момента и тоже устремятся вниз.
Банк заменил три старых индикатора четырьмя новыми и довел их общее количество до 9. Все это указывает на более глубокое и сильное замедление торговли, чем прогнозировалось экономистами.
«По сравнению с предыдущей моделью 2020 года наш обновленный NELI предупреждает о более глубоком снижении азиатского экспорта,- объясняет глава отдела исследований глобальных рынков в Nomura Роб Суббараман.- Азиатский экспорт часто является предвестником глобального роста, NELI тоже позволяет дать негативный прогноз».
Индекс NELI сейчас состоит из Shanghai Shipping Exchange Freight Index, китайского импорта, глобальных продаж полупроводников, индекса производственной активности в США от ISM и других индикаторов.