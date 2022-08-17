Более 15 млрд рублей резиденты ОЭЗ Москвы инвестируют в производства до 2026 года

Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”», которые получили статус резидентов с августа прошлого года, планируют вложить в свои производства более 15 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Четырнадцать резидентов, которые присоединились к особой экономической зоне Москвы за последний год, планируют вложить в развитие производств более 15 миллиардов рублей до 2026 года. Кроме того, они создадут свыше 1,5 тысячи рабочих мест на высокотехнологичных предприятиях в сфере электроники, IT, биомедицины», – рассказал Овчинский.

Среди новых резидентов производители электроники и оптики «Радиокомп» и НПЦ «МакроОптика». Выпуском лекарств и упаковки для своих коллег по ОЭЗ займутся «Генериум-некст» и «Премиум Стандарт Технополис», которые также стали резидентами за последний год. Помимо этого, о планах по развитию сообщили разработчик программ для управления энергетическим оборудованием «Энергосбережение» и занимающаяся 3D-печатью по металлу ПСК «ВЕСНА». IT-направление представляют «С-Терра СиЭсПи» и дата-центры «АйЭмТи», «С-Плэтформс».

Причиной выбора особой экономической зоны «Технополис “Москва”» в качестве места для производства резиденты называют удобство площадок и экономические преференции.

«Общий объем налоговых льгот, которые получили резиденты особой экономической зоны Москвы, составляет уже более четырех миллиардов рублей. Напомню, что каждый резидент получает право на налоговые и таможенные льготы. Так, налог на прибыль для них составляет лишь два процента, а ставка налогов на землю, имущество и транспорт – ноль процентов. Также высокотехнологичные компании привлекает удобная инфраструктура и логистика площадок столичной ОЭЗ, широкие возможности промышленной кооперации», – объяснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дeгтев.

По словам управляющего компании «Премиум Стандарт Технополис» Валентина Романова, не только преференции и льготы привлекают инвесторов, но и эффективное администрирование, «когда путь от первого обращения до защиты проекта и заключения резидентского соглашения занял всего два месяца».