Citibank отказался участвовать в конвертации депозитарных расписок

Банк Citi как депозитарий не будет участвовать в процедурах автоматической и принудительной конвертации депозитарных расписок (DR), предусмотренных новым законом РФ. В сообщении, опуликованном на его сайте, говорится о закрытии с 19 августа книги для конвертации расписок «Татнефти», «Ростелекома» и «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК).

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«Депозитарий не будет участвовать в каких-либо аннулированиях с использованием процедур автоматической и принудительной конвертации», ― говорится в сообщении Citi.

Депозитарий предупредил, что проинформирован юридическими консультантами о том, что такие процедуры выходят за рамки депозитарных соглашений. Эмитенты и держатели бумаг были предупреждены об анулировании расписок, так как банк ожидает, что акции могут быть автоматически удалены со счета российского депозитария 22 августа.

Кроме того, в сообщении банка указано, что депозитарий может принять решение о закрытии бухгалтерской книги для анулирования расписок любой из российских программ DR, если сверка книг будет не удовлетворительна.

