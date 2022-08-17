Эксперимент с привлечением заключенных на стройки признали успешным

На стройки России привлечено уже более 5 тысяч заключенных, и этот совместный с ФСИН проект, стартовавший два года назад, получил «положительный отклик». Об этом сообщил председатель правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности (НАПКО-СП) Сергей Быстров, передает РИА Недвижимость.

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«Мы провели эксперимент, связанный с ФСИН. Было создано 114 исправительных центров, больше 5 тысяч сотрудников было туда привлечено, которые работают на многих стройках в РФ и достаточно хорошо», ― заявил Быстров на заседании общественного совета при Минстрое.

Ранее директор ФСИН РФ Александр Калашников предложил использовать труд заключенных там, где не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов. Вице-премьер Марат Хуснуллин также высказывался на эту тему, по его словам, на стройки можно было бы привлечь до 180 тыс. заключенных.

