Эксперт: заемные средства для МСП под 3-4,5% — это не кредит, а депозит

При действующей ставке Центрального Банка Российской Федерации малые и средние предприятия (МСП) получат возможность брать льготные кредиты на 10 лет для перестройки и развития производства под 4,5%, средние — под 3% годовых. Срок действия данной программы кредитования составит 3 года. Соответствующее постановление подписал сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительством предполагается, что до конца 2022 года объём выданных кредитов составит около 50 млрд рублей. Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. В приоритетном порядке льготные инвестиционные кредиты будут предоставляться субъектам МСП, ведущим деятельность в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса.

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Кредитные линии откроют 47 банков

«Новый инструмент поддержки появился благодаря совмещению двух действующих федеральных программ. Первая — льготное кредитование в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, вторая — стимулирование кредитования малых и средних предприятий Банком России и Корпорацией МСП», — сообщает официальный сайт Правительства России.

Предусмотренные ей меры поддержки вводятся на фоне санкций Запада и, как и многие действия правительства, предпринимаемые в настоящее время, направлены на смягчения санкционного давления на экономику. О начале воплощения в жизнь объединенной программы Михаил Мишустин объявил на прошлой неделе в ходе совещания с вице-премьерами. «Правительство применяет широкий набор инструментов стимулирования развития малого и среднего бизнеса. Важно, чтобы эти средства работали максимально эффективно», — отметил тогда глава кабинета министров.

«Мы также договорились, что Корпорация МСП будет помогать предпринимателям структурировать проекты и заявки, консультировать по подготовке документов и другим вопросам, с тем чтобы как можно быстрее эту программу запустить», — добавил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Сейчас в Минэкономразвития уточнили, что льготные кредиты МСП предоставят 47 отечественных банков. В их числе Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, банк «Открытие», Россельхозбанк и другие.

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Нужен контроль эффективности использования средств

Опрошенные «Экспертом» представители ряда субъектов МСП в целом положительно отозвались о запуске кабмином новой кредитной линии, признав, что готовы были бы получить заемные средства на предлагаемых условиях. Однако члены предпринимательского сообщества сомневаются в том, что получить выделяемые средства в банках под указанный процент будет легко, так как кредитно-финансовые организации по сложившейся недоброй традиции весьма неохотно выдают бизнесу льготные кредиты. Кроме того, банкстеры обычно весьма избирательны в такого рода решениях, а критерии их избирательности не слишком прозрачны.

Впрочем, директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович в беседе с корреспондентом «Эксперта» отметил, что даже если бы в рамках данной программы властями было бы выделено не 50, а всего лишь 10 млрд для поддержки МСП, то это все равно было бы существенным бонусом в текущих условиях. «Такие бонусы всегда позитивно отражаются на любом экономическом субъекте. Тем более, 3-4,5% годовых при сегодняшней инфляции в 13,5-15% — это уже практически не кредит, а депозит», — подчеркнул эксперт.

«Другое дело, как эффективно эти бонусные деньги будут использоваться. Вот где должен быть контроль! Главное, чтобы предприниматели не переводили их в фонд заработной платы, а, действительно, использовали целевым образом», — заявил Георгий Остапкович. Отметим, что пока механизм такого контроля властями не разъяснялся.

Между тем. руководитель ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ заметил, что совершенно неслучайно правительство решило поддержать кредитами малый и средний бизнес в логистической сфере. «У нас очень сложная ситуация с передвижением товаров. Например, большинство сельхозпредприятий расположено на юге, а продукцию оттуда им необходимо направлять на Дальний Восток. Это полторы недели по железной дороге, это заказ рефрижераторов, это посредники, которые появляются из ниоткуда на каждой станции и хотят “помочь”. Все вместе — огромные издержки. В результате помидоры с огурцами из условного Краснодара приезжают в условный Благовещенск, став в два раза дороже. Так что субсидированные кредиты при указаных видах деятельности являются позитивным маневром», — считает Георгий Остапкович.

По его словам, выделенные 50 млрд рублей — это не какие-то «сверхфундаментальные» средства, но в сегодняшних экономических условиях с учетом возможного дефицита бюджета объем финансирования выглядит вполне нормально «К тому же, учитывая, что сумма озвучена лишь на период до конца 2022-го, а действие программы рассчитано на три года, можно предположить, то будет и второй, и третий транш», — предположил эксперт.

Остается добавить, что размер этих траншей, очевидно, будет определяться с учетом потенциально возможных изменений ключевой ставки. находящейся в данный момент на уровне 8%, и исходя из экономических реалий следующего года, на которые не могут не оказать сильного влияния геополитические факторы.