Финляндия сократит количество выдаваемых россиянам виз на 90%

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что с 1 сентября правительство решило сократить количество выдаваемых российским гражданам виз на 90%. Решение было принято в самом центре Хельсинки, в Доме сословий, 16 августа.

Сейчас Финляндия выдает россиянам приблизительно тысячу виз в день. В соответствии с новыми правилами, через две недели, количество российских граждан, которым посчастливится посетить северного соседа, уменьшится в 10 раз. Визы будут выдавать лишь тем, кто едет в Финляндию к семье, работать или учиться. Туристам любоваться красотами Суоми с 1 сентября будет запрещено.

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После заседания кабинета министров Хаависто заявил журналистам, что остаются некоторые долгосрочные вопросы и что они будут решаться в рабочем порядке.

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Финляндия пользуется популярностью у россиян, главным образом, для транзита в Европу. В Хельсинки переполошились после того, как после отмены коронавирусных ограничений в России количество пересечений границы между двумя странами выросло на 40%.

Россияне, конечно, используют Финляндию не только для того, чтобы попасть в Евросоюз. Они также покупают в соседней стране недвижимость. Причем, после того, как возникла угроза визовых ограничений, количество желающих приобрести в Финляндии домик или квартиру, резко увеличилось. Согласно правительственным данным, с января по июль 2022 года было совершено 212 сделок по покупке гражданами России финской недвижимости. Для сравнения: за весь прошлый год таких сделок было 222.

Ограничить количество выдаваемых россиянам виз планирует и Дания. В Копенгагене не скрывают, что это вызвано событиями на Украине. Комментируя решение Копенгагена, министр по делам иностранцев и интеграции Дании Кааре Дибвад подчеркнул, что визовый вопрос для граждан России требует совместного общеевропейского решения.

Визы для наших граждан рискуют стать очередной проверкой объединенной Европы на способность иметь единую позицию по важным вопросам, потому что примеру Финляндии, Дании и балтийских стран готовы следовать далеко не все члены ЕС.

Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша уже перестали выдавать гражданам России определенные визы. Таллинн на прошлой неделе даже объявил о закрытии своей границы для россиян, имеющих шенгенскую визу.

Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддерживает предложение ограничить количество виз, выдаваемых российским гражданам. Он заявил на пресс-конференции в Осло, что нельзя наказывать всех россиян. Ранее канцлер уже выражал сомнение в эффективности запретов на посещение Европы россиянами. Полный запрет, по его мнению, ослабит давление санкций и противоречит их целям.

На этой же пресс-конференции в Осло премьер-министры Финляндии и Дании, Санна Марин и Метте Фредериксен соответственно, сообщили, что вопрос виз для россиян будет обсуждаться на общеевропейском уровне. Глава чешского МИД Ян Липавский сказал на прошлой неделе, что хочет поднять этот вопрос на встрече министров иностранных дел членов ЕС, которая пройдет в конце этого месяца в Праге.

По словам присутствовавшей на пресс-конференции в Осло шведского премьера Магдалены Андерссон, что Стокгольм еще не определился со своей позицией по этому вопросу.