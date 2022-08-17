ФСБ впервые опубликовала статистику по перемещениям граждан между Россией и республиками Донбасса

Погранслужба Федеральной службы безопасности (ФСБ) раскрыла данные по перемещениям граждан между Россией, ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает РБК.

Во втором квартале 2022 года (с апреля по июнь) было зафиксировано 507 тыс. пересечений российской границы гражданами Донецкой и Луганской народных республик (214 тыс. и 293 тыс. соответственно).

За этот же период граждане РФ осуществили в эти регионы 412 тыс. поездок.

Ранее статистика по перемещениям через границу ДНР и ЛНР включалась в данные по Украине, однако признание Москвой независимости республик Донбасса отразилось на формате статистики.

В общей сложности во втором квартале в Россию, согласно данным ФСБ, прибыли 3,59 млн иностранных граждан. Таким образом, на ЛДНР приходится свыше 14% въездов.

Отмечается, что с территории Украины в апреле — июне приехали чуть более 657 тыс. человек, в аналогичный период 2021 года показатель составлял 1,06 млн, но тогда в это число входили жители ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин в 2019 году установил упрощенный порядок оформления российского гражданства для граждан Украины, ДНР и ЛНР. После признания независимости республик Донбасса и обращения их руководства за помощью к Москве глава государства объявил о начале военной спецоперации, целью которой провозглашена денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения ЛДНР.