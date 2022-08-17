Глава ОПЕК указал на «критически важную роль» России в поддержании стабильности на рынке нефти

Генсек Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс считает, что Россия сыграла крайне важную роль в обеспечении стабильности на рынке нефти.

«Россияне сыграли критически важную роль в поддержании стабильности рынка», — цитирует главу ОПЕК агентство Bloomberg.

Аль-Гайс отметил, что ситуация на мировых рынках может обостриться в декабре, когда вступят в силу санкции ЕС против России; несмотря на это, ОПЕК «демонстрирует стремление сохранить связи с Москвой».

По мнению генсека альянса, участие России в ОПЕК+ не станет препятствием для диалога с США.

Глава союза подчеркнул, что ОПЕК всегда старалась отвечать потребностям рынка, однако говорить о том, будет ли принято решение о дальнейшем повышении добычи на встрече 5 сентября в Вене, пока рано.

Свободные добывающие мощности в мировой нефтяной отрасли оцениваются в 2-3 млн баррелей в сутки, однако ОПЕК не хочет их истощения, заявил аль-Гайс.

Также генсек организации указал на заинтересованность ОПЕК в возобновлении поставок иранской нефти, пояснив, что мировой рынок «достаточно большой», чтобы позволить себе это. «Иран — ответственный поставщик нефти. Полагаю, это в интересах самого Ирана, ОПЕК и более широкого круга участников рынка, чтобы возвращение каждого барреля иранской нефти происходило постепенно. Таким образом, это не сможет повлиять на баланс», — уточнил генсек союза. По его словам, Иран является ключевым и основополагающим членом организации, а также важным поставщиком нефти на рынок.

Представитель Кувейта отметил, что серьезная мировая рецессия в ближайшем будущем маловероятна, однако зимой может возникнуть энергетический кризис. «Я бы все еще предостерег говорить о "крупной глобальной рецессии". Думаю, мы видим уровни роста, экономического роста, показатели ВВП, которые по состоянию на текущей момент близки к тому, что было уже в истории. При этом я думаю, в чем вы правы, мы видим признаки [наступления] этой зимой потенциального энергетического кризиса. Я не знаю, каким он будет», — сказал аль-Гайс.

Аль-Гайс пояснил, что цены на газ и нефть поднимаются не из-за стран ОПЕК, а из-за дефицита инвестиций в нефтегазовой отрасли. «Хроническое недофинансирование в течение нескольких лет — вот что привело нас к тому, что мы имеем сегодня», — заявил он.

В начале августа сообщалось, что страны-участницы ОПЕК+ решили нарастить добычу нефти в сентябре на 100 тыс. б/с.