Государство предложит малому и среднему бизнесу инвесткредиты под 3-4,5% годовых

Малому и среднему бизнесу России станет доступен новый вид льготного кредита: под 3-4,5% годовых. Это почти вдвое ниже ключевой ставки: напомним, на данный момент она установлена банком России на уровне 8%. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В программе планируется задействовать 50 банков по всей стране. Общий объем программы на текущий год оценивается в 50 млрд рублей. В числе отраслей, которые смогут рассчитывать на льготный займ, — обрабатывающее производство, переработка сельхозпродукции, логистика и гостиничный бизнес.

Оператором этой программы выступит государственная корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП). «Представители малого и среднего бизнеса смогут получить средства, например, на закупку оборудования, капремонт производственных помещений или запуск нового производства и так далее», — рассказал генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Отметим, что средние компании смогут рассчитывать на ставку в 3%, а малые — на 4,5%. Льготный период для них составит до 5 лет (при этом сам срок кредитование может быть вдвое дольше). Кроме того, каждый предприниматель сможет воспользоваться «зонтичными» поручительствами корпорации МСП, покрыв до 50% своих рисков перед банками. «При их совмещении с поручительствами региональных гарантийных организаций покрытие для молодых и начинающих предпринимателей увеличится до 90%, для всех остальных — до 70%», — уточнил Александр Исаевич. По его оценке, новый продукт «поможет бизнесу спокойно заниматься инвестированием и проектным финансированием», например, — расширением производств.

Установить процентные ставки ниже ключевой удалось, совместив два финансовых механизма: субсидирование процентной ставки в рамках нацпроекта по развитию МСП и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. По словам главы корпорации МСП, от предпринимателей постоянно поступали запросы на реальные льготные инвесткредиты.

Ожидается, что банки начнут принимать заявки от предпринимателей примерно через месяц. За это время бизнес успеет структурировать свои проекты и подготовить документы. Для тех, кому в этом потребуется помощь, в ближайшее время заработает цифровая платформа МСП.РФ. Корпорация будет помогать предпринимателям и консультировать их по новому продукту.

Напомним, что Минэкономразвития РФ также реализует программу льготного кредитования «1764». Микро- и мало бизнесу доступны кредиты под 15% годовых, а средним предприятиям — под 13,5%. По оценке министерства, в рамках этой программы с начала года заключили около 18 тыс. кредитных соглашений на сумму более 170 млрд рублей (это на 3 тыс. договоров больше, чем в 2021-м). По программе стимулирования кредитования бизнес получил 4,3 тыс. кредитов на 88 млрд рублей. Благодаря «зонтичным» поручительствам в текущем году предприниматели смогли привлечь около 18 тыс. кредитов на 146 млрд.