Инфекционист рассказал, когда следует ожидать пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве продолжит ухудшаться, пик очередной волны COVID-19 в столице ожидается в начале сентября.

Об этом рассказал врач-инфекционист Николай Малышев, передает «РИА Новости».

«Пик это, безусловно, начало сентября, после того, как народ повстречается по выходу из отпусков, каникул», — пояснил специалист.

По его словам, в ближайшую неделю будет наблюдаться повышение показателя по заболеваемости. «Потом через какое-то время снижение, недели через две-три. Причем это будет постепенно. Сейчас разгорается постепенно, все усиливаться будет», — отметил медик.

Согласно данным оперштаба по борьбе с заболеванием, за минувшие сутки в столице выявлен 10 241 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализированы 407 человек, скончался 21 инфицированный. В целом по России за 24 часа COVID-19 заразились свыше 33 тысяч человек, что является максимальным показателем за период с 20 марта.

Накануне, 16 августа, доктор медицинских наук, эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский указал на целесообразность введения в России масочного режима из-за роста числа заболевших коронавирусом. По словам специалиста, масочный режим необходимо возвращать уже с 1 сентября.