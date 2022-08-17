Компания «Молдовагаз» попросила «Газпром» отсрочить платежи за август и сентябрь до конца года

Молдавская газораспределительная компания «Молдовагаз» попросила российский «Газпром» отсрочить платежи за август и сентябрь 2022 года.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«АО “Молдовагаз” обратилось к ПАО “Газпром” с просьбой отсрочить до конца IV квартала срок оплаты авансовых платежей за август-сентябрь текущего года», — написал Чебан, указав на то, что повышение тарифа на газ, утвержденное недавно Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ), не позволяют «Молдовагазу» выполнить контрактные обязательства.

Топ-менеджер отметил, ситуация «негативно сказывается на финансовой жизнедеятельности» компании и ставит под вопрос бесперебойную поставку газа. «Задержка контрактных платежей ведет и к росту задолженности перед поставщиком, которая на сегодняшний день и так является очень внушительной, и все это отрицательно сказывается на отношениях "Молдовагаза" с "Газпромом"», — подчеркнул также Чебан.

Компания попросила поддержки у молдавских властей в виде прямой государственной помощи либо оплаты долгов АО «Термоэлектрика», сообщил руководитель предприятия.

В начале августа НАРЭ августа подняло цены на газ с 18,62 лея (около 59 руб.) до 23 леев (чуть более 73 руб.) за кубометр, в то время как «Молдовагаз» просил установить цену в 30 леев (95,7 руб.)

Задолженность Молдавии перед «Газпромом» оценивается российской компанией в $709 млн, однако Кишинев не признает долг.

Стоимость закупки газа в августе для Молдавии составила $1458 за 1 тыс. куб. м, к сентябрю цена, как ожидают в «Молдовагазе», поднимется до $1692 за 1 тыс. куб. м, писал ранее Чебан.

Осенью 2021 года «Газпром» и «Молдовагаз» подписали новый пятилетний контракт. Российская сторона сообщила, что соглашение заключено на условиях молдавской стороны, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей. У Молдавии между тем постоянно возникают проблемы с выплатами. В январе «Молдовагаз» уже просила об отсрочке, поставки газа оказались под угрозой из-за невыплаты долга. Тогда комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии выделила финансовые средства «Молдовагазу» для выплаты «Газпрому» аванса.