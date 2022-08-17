Критерии и особенности выбора детской обуви

Практичная российская детская обувь удобная и долговечная.

Следует учитывать, что от выбора зависит состояние стопы, осанки, походки. Также от обуви зависит опорно-двигательная система. Поэтому при ее покупке обязательно следует проверить качество. Предпочтительнее приобретать брендовые товары от популярных производителей. И покупать продукцию лучше в случае наличия в магазине сертификата соответствия.

Главные параметры

Важно, чтобы детская обувь обеспечивала надежную защиту, отлично носилась, красиво выглядела. Именно поэтому необходимо внимательно ее выбирать. Помогут в этом следующие рекомендации:

Используемый материал. Основной параметр – экологичность. Необходимо выбирать обувь с отличными терморегулирующими свойствами. Если она будет пропускать воздух, то гарантируется комфорт.

Задник. Желательно выбирать обувь с твердым задником, что позволит хорошо удерживать ногу в оптимальном положении.

Подошва. Ее главные параметры – гибкость и эластичность. Необходимо выбирать обувь с амортизирующей и удобной подошвой. А если это сапоги, ботинки, то требуется наличие противоскользящего покрытия.

Каблук. Если выбирается товар для малыша, то толщина подошвы сзади должна составлять на 1-1,5 см больше, чем впереди. Это касается и обуви для мальчиков. А у туфель для девочек может присутствовать небольшой каблук (до 3-4 см).

Супинатор. Это незначительная выпуклость, которая находится в середине подошвы у внутреннего ее края. Супинатор поддерживает стопу ребенка, не допуская плоскостопие.

Еще следует смотреть на эргономичность и оформление. Ребенок должен ощущать удобство в новой обуви. При этом важно, чтобы обновка ему нравилась.

Примерка

Перед приобретением обувь следует мерить. Но иногда нет возможность взять ребенка с собой. В таком случае ногу малыша следует обрисовать, а с собой взять лист с рисунком. Это практичный способ выбора обуви, соответствующей по длине, полноте.

Если товар приобретается через интернет-магазин, то следует не только нарисовать, но и померить стопу. Данную процедуру следует выполнять с помощью линейки. Полученные показатели следует применить для выявления размера. При покупке обязательно следует ориентироваться на размерную сетку, представленную в интернет-магазине.