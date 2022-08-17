Минфин ответил на идею Госдепа присвоить алмазам из РФ статус «конфликтных»

Российская Федерация осуждает попытки коалиции гражданского общества, действующей при поддержке абсолютного меньшинства некоторых западных участников политизировать работу Кимберлийского процесса, подменяя и искажая основные принципы. Об этом говорится в комментарии Минфина РФ на опубликованное в New York Times письмо представителей Госдепа США председателю Кимберлийского процесса с призывом присвоить статус «конфликтных» алмазам из России.

Статья по теме: Все больше и больше алмазов

«Россия всегда была и остается исключительно ответственным участником Кимберлийского процесса. Попытки поставить под сомнение полное соблюдение Россией Системы сертификации Киммерийского процесса (ССКП) необоснованны и спекулятивны», ― говорится в комментарии Минфина.

В ведомстве также напомнили, что в основу ССКП легла российская система госконтроля за производством, импортом и экспортом алмазного сырья. Кроме того, российская система встроена в нормативную базу Евразийского экономического союза, в который входят пять государств-членов Кимберлийского процесса, и она доказала свою эффективность в недопущении появления «конфликтных алмазов» на территории союза.

В Минфине подчеркнули, что налоги и дивиденды от добычи алмазов в России поступают в бюджет Якутии, где добывается 90% алмазов. И эти средства являются «важнейшим, а для некоторых местных сообществ и единственным источником финансирования ремонта дорог и инженерных сетей, школ, детских садов, больниц и прочих учреждений». Добыча алмазов дает 40% поступлений в региональный бюджет, и от стабильности этой отрасли зависит жизнь 1 млн жителей Якутии. За последние 10 лет единственными платежами от добычи алмазов в регионе, которые не направлялись на развитие Якутии, являются дивиденды, выплачиваемые институциональным акционерам, в основном проживающим в США и ЕС, отметили в ведомстве.

«Россия намерена продолжить обсуждение определения "конфликтных алмазов". Считаем, что успех этой работы возможен исключительно на деполитизированной основе при полном соблюдении правил КП. Ожидаем, что наши оппоненты воздержатся от дальнейших спекулятивных обвинений и сосредоточатся на предметной работе КП, проявляя уважение к другим участникам и мировой алмазодобыче в целом», ― резюмировали в Минфине.

