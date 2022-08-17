На Запорожской атомной электростанции задержали двоих наводчиков артиллерии ВСУ

Правоохранительные органы Запорожской области сообщили о задержании двоих наводчиков Вооруженных сил Украины в Энергодаре.

«В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС», — сообщается в Telegram-канале ГУ МВД региона.

Уточняется, что «за международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию) им грозит от 10 лет до пожизненного».

С начала августа ВСУ активизировали обстрелы самой крупной в Европе Запорожской атомной электростанции, которая находится на освобожденной в ходе проводимой Россией специальной военной операции территории Запорожской области на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар. Также станция подвергается периодическим атакам беспилотников. В связи с этим на прошлой неделе состоялось инициированное Российской Федерацией внеочередное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций, по итогам которого, впрочем, не было принято никаких решений, способных повлиять на ситуацию.