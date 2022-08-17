Начался прием заявок на участие в международной премии TEAM AWARDS 2022

К участию в премии приглашаются компании из России и стран СНГ. Подать заявку можно в трёх номинациях — «Команда года», «Лидер команды» и «Прорыв года». В двух первых номинациях предусмотрены 14 категорий: ритейл, финансы, промышленность, финтех, девелопмент и строительство, медицина, диджитал, консалтинг, потребительские сервисы, логистика и транспорт, образование, спорт, государство и НКО. Сразиться же за номинацию «Прорыв года» может компания из любой сферы деятельности.

«Премия TEAM AWARDS проводится второй год подряд и уже зарекомендовала себя как одно из главных событий в области построения сильных команд. Появление новой номинации — "Прорыв года" — обусловлено целью найти, оценить и масштабировать самые эффективные практики управления командами в период больших изменений в обществе и в бизнесе», — рассказал идейный вдохновитель премии и основатель компании Support Partners Константин Борисов.

В 2022 году для участников премии TEAM AWARDS станет доступна еще одна возможность заявить о своих лучших практиках в области командообразования. При поддержке генерального коммуникационного партнера премии, агентства Redline PR, создана номинация «Инфоповод года», в рамках которой можно будет выявить самые яркие проекты, которые получили широкое освещение в СМИ. Заявки будут оцениваться по критериям значимости самого проекта и инфоповода, умения преподнести новость о реализации проекта широкой общественности, количества и качества упоминаний.

В жюри премии TEAM AWARDS более 30 HRD и генеральных директоров крупнейших российских компаний: ПАО «Интер РАО», ЕВРАЗ, ПАО «Компания «СУХОЙ», «Открытие», «Тинькофф», «Спортмастер», «Хенкель» Россия, Абсолют Банк, инвестиционная компания А1, Бэринг Восток Кэпитал Партнерс, банк «Уралсиб», АО «ПРОТЕК», ГК «ФСК», ГК «Аскона», Азиатско-Тихоокеанский Банк, АО «ЭР-Телеком Холдинг», АО «Русская Медиагруппа», World Class и других.

Заявки на участие в премии принимаются до 15 октября 2022 года, узнать подробности можно на сайте премии www.team-awards.ru. Торжественная церемония награждения пройдет в центре Москвы 1 декабря 2022 года.