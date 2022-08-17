Нефть отскочила от шестимесячных минимумов

Возможно, цены на нефть достигли дна после августовского падения до шестимесячного минимума и пошли наверх. Правда, первое повышение оказалось чисто символическим. Как сообщает Reuters, цена барреля выросла 17 августа менее чем на доллар после появления сообщений накануне о неожиданно сильном сокращении запасов нефти и бензина в США. Снижение запасов напомнило инвесторам, что спрос на «черное золото» остается высоким даже несмотря на угрозу глобальной рецессии.

В 9.30 по Москве фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в цене на 82 цента (0,9%) и достигли 93,16 долларов за баррель. Баррель нефти марки WTI подорожал на 85 центов (1%) до 87,38 долларов. Количество контрактов снизилось 16 августа почти на 3% на фоне усиления угрозы глобальной рецессии из-за слабых данных по началу строительства новых домов в США.

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«Сокращение запасов бензина в США вторую неделю подряд успокоило инвесторов и вселило в них уверенность, что спрос (на нефть) не снижается,- объясняет главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd. Кадзухико Сайто.- Новости, по их мнению, свидетельствуют о том, что пришло время покупать (акции). Но это не значит, что нефтяной рынок уже не находится под давлением и что снизилась волатильность из-за тревог по поводу потенциальной глобальной рецессии».

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Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились, по данным Американского института нефти, на 448 тыс. баррелей, бензина – приблизительно на 4,5 млн баррелей, а масляных дистиллятов – на 759 тыс. баррелей. Это значительно больше, чем прогнозировали опрошенные агентством Reuters 16 августа эксперты. Они ждали снижения в районе 300 тыс. баррелей по нефти и 1,1 млн баррелей по бензину. Что же касается дистиллятов, то по ним и вовсе ожидался рост запасов.

По мнению старшего аналитика Oanda Крейга Эрлама, сейчас сохраняется немало рисков для нефти. Это и угроза глобальной рецессии, и слабые данные по китайской экономике, и возможность заключения нового соглашения по ядерной программе Ирана между Вашингтоном и Тегераном.

Объем нефти на рынках может существенно вырасти, если переговоры между США и Ираном окажутся успешными и если будут отменены санкции на экспорт иранской нефти. ЕС и США изучают сейчас ответ Ирана на очередной вариант соглашения, «последний», утверждают в Брюсселе.

«При ценах нефти WTI выше ста долларов за баррель соглашение по ядерной программе Ирана казалось очень полезным и выгодным, однако при нынешних ценах и на фоне текущего состояния международной безопасности оно уже не представляется таким уж и очевидным,- говорится в аналитической записке Хелимы Крофт для клиентов RBC Capital.- Следует отметить, что европейцы больше заинтересованы в его подписании, потому что в декабре на континенте вступает в силу эмбарго на российскую нефть и возникнет ее дефицит».

Напомним, с 5 декабря члены ЕС должны прекратить покупать российскую нефть, поступающую по морю, а через два месяца вступает в силу и запрет на импорт нефтепродуктов из России.