Суверенный фонд Норвегии несет колоссальные убытки

У самого большого инвестиционного фонда мира все должно быть самым большим: и прибыль, и убытки. В этот раз Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM), крупнейший на планете суверенный фонд с активами в размере 1,3 трлн долларов, понес громадные убытки – потерял в первой половине 2022 года 1,68 трлн норвежских крон (174 млрд долларов), что составляет 14,4% от его совокупных активов и совсем немного не дотянуло до рекорда первого квартала 2020 года, когда потери составили 14,6%. Второй квартал оказался значительно неудачнее первого. Убытки по кварталам выглядят следующим образом: январь-март – 4,4% и апрель-июнь – 10%.
Чтобы понять насколько огромен норвежский Фонд, можно сказать его активы приблизительно соответствуют ВВП Мексики, 16-й, между прочим, экономики планеты.
Генеральный директор NBIM Николай Танген заявил в мае в стортинге (парламенте), что все более нормальным образом существования крупнейшего в мире суверенного фонда становятся рост неопределенности и рисков. Из-за геополитических последствий событий на Украине, уверен Танген, Фонд, вероятно, ждут крупнейшие за три десятилетия изменения. Также, по его словам, ситуацию на рынке определяют рост ключевой ставкии и высокая инфляция в Европе.
«Особенно слабые результаты показали технологические компании, они потеряли 28%», - подчеркивается в заявлении Николая Тангена.
В первые шесть месяцев текущего года NBIM продал 17% акций и потерял 9,3% фиксированного дохода. Все сектора экономики, кроме акций энергетических компаний, принесших благодаря резкому росту цен на нефть, нефтепродукты и газ 13% прибыли, показали в первой половине 2022 года отрицательный результат.
Незарегистрированные акции компаний в сфере недвижимости принесли доход в 7,1%, хотя их доля в портфеле составляет всего лишь 3%.
Руководство Фонда через три дня после начала специальной военной операции на Украине заявило о продаже российских активов. Однако решение оказалось трудновыполнимым после того, как Москва запретила иностранцам торговать на российских финансовых площадках.
Фонд также заявил в марте, что после того, как рынки вернутся к нормальной работе, он посоветует разморозить его инвестиции в России.
NBIM был создан в 1996 году для инвестирования доходов от продажи нефти и газа за границей. Отсюда и его второе название – Нефтяной фонд. Сейчас в его портфеле акции более чем 9,3 тысяч компаний, что составляет 1,3% всех компаний, которые зарегистрированы и торгуются на всех биржах мира. В прошлом году Фонд впервые купил акции инфраструктурных компаний по производству возобновляемых источников энергии.