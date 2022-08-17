Суверенный фонд Норвегии несет колоссальные убытки

У самого большого инвестиционного фонда мира все должно быть самым большим: и прибыль, и убытки. В этот раз Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM), крупнейший на планете суверенный фонд с активами в размере 1,3 трлн долларов, понес громадные убытки – потерял в первой половине 2022 года 1,68 трлн норвежских крон (174 млрд долларов), что составляет 14,4% от его совокупных активов и совсем немного не дотянуло до рекорда первого квартала 2020 года, когда потери составили 14,6%. Второй квартал оказался значительно неудачнее первого. Убытки по кварталам выглядят следующим образом: январь-март – 4,4% и апрель-июнь – 10%.

Чтобы понять насколько огромен норвежский Фонд, можно сказать его активы приблизительно соответствуют ВВП Мексики, 16-й, между прочим, экономики планеты.