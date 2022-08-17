Параллельный импорт в июне составил 10,5% от всех ввезенных в Россию смартфонов

В первом полугодии 2022-го поставки смартфонов в Россию сократились на 38% — до 9,9 млн штук с 16 млн в тот же период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра GS Group, на которые ссылается «Интерфакс».

«Если в первой половине 2021 года импорт смартфонов в Россию составлял в среднем 2,7 млн штук, то весной 2022 года он упал в три раза — до 0,9 млн штук в месяц, а в июне начался подъем — 1,3 млн штук, то есть уже в два раза ниже нормы», — указывается в отчете GS Group. Уточняется, что рост в первый месяц лета объясняется налаживанием параллельного импорта, однако лишь частично.

Аналитики поясняют, что падение покупательской способности или дефицит в магазинах не стали непосредственной причиной сокращения спроса на смартфоны; это произошло в первую очередь из-за дезориентированности покупателей, считают эксперты.

В GS Group рассчитывают, что ситуация нормализуется к зиме. «Тем не менее, четыре месяца бездействия не пройдут без следа», — подчеркивают авторы отчета. Согласно их прогнозам, в базовом сценарии по итогам текущего года поставки смартфонов снизятся на 35% с 35,2 млн штук в 2021 году.

Аналитики обращают внимание на изменение ценовой структуры рынка смартфонов в России: нижний и верхний его сегменты сжимаются сильнее, чем средний; поставки в нижнем ценовом сегменте (гаджеты дешевле 10 тыс. руб.) упали на 56%, до 2,7 млн штук; поставки в среднем сегменте (10-30 тыс. руб.) сократились на 24%, до 5,5 млн; импорт смартфонов в верхнем сегменте (устройства, цена которых начинается от 30 тыс. руб.) снизился на 38% (1,6 млн). «В результате, по нашим оценкам, доля нижнего сегмента упала с 38% до 27%, средний сегмент теперь занимает 56% (было 46%), а доля верхнего не изменилась — 17%», — говорится в исследовании.

Как отмечают аналитики, главным фактором спада стал уход Samsung и Apple из РФ. Доля этих компаний на российском рынке весной 2021 года составляла 43%.

Эксперты констатируют, что параллельный импорт в России постепенно растет — в июне 2022 года он составил 10,5% от всех ввезенных в страну смартфонов (18,1% в денежном выражении).

Однако, по словам руководителя GS Group Александра Суркова, альтернативные каналы поставок не станут панацеей для рынка смартфонов, по крайней мере для Apple и Samsung. «Поэтому нас ожидает появление новых брендов, в основном из Китая. Тем не менее, у российских компаний, в частности у ретейлеров, есть хорошие шансы развивать собственные бренды смартфонов, в том числе для среднего ценового сегмента, с последующим переносом производства в Россию», — отметил Сурков.

В целом импорт мобильных телефонов в РФ за шесть месяцев текущего года составил 15 млн штук, сократившись на 26%, указывается в отчете GS Group. Больше половины этого объема привезли в январе и феврале (8,6 млн штук).

