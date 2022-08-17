Площадь, пройденная лесным пожаром в Рязанской области, увеличилась до 800 га

В Рязанской области действует пять очагов возгорания на площади 84,8 га. Общая площадь, пройденная лесным пожаром, выросла до 800 га.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

По его словам, на четырех участках, в том числе в Московском военном лесничестве и нацпарке «Мещерский», возгорание локализовано.

Наиболее сложной чиновник назвал ситуацию в Кудомском лесничестве, где задействованы силы регионального управления МЧС, «Пожлеса», а также авиатехника Минобороны и правительства Москвы.

«Пожар низовой, в настоящее время распространение огня остановлено благодаря минерализованным полосам. Но ситуация может измениться, если усилится ветер. На данный момент угрозы для населенных пунктов нет. Дал поручение вместе с руководством района обеспечить постоянное информирование жителей о любых изменениях обстановки», — рассказал Малков.

Утром 17 августа Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) сообщило о задымлении на юге и юго-востоке Москвы из-за пожара в Рязанской области. Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием воздуха в городе.