Посольство России в США потребовало от Белого дома выдать Лаврову визу для визита на Генассамблею ООН

Российское посольство в США обратилось к американскому Белому дому и Государственному департаменту с требованием выдать визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и его делегации для поездки на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

«Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации», — заявил Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что дипмиссия продолжит настаивать на том, чтобы Вашингтон не чинил препятствий для въезда российских участников мероприятия.

«Завтра у меня будет очередной визит в Госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему — проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации в предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке», — подчеркнул дипломат.

Неделя 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября в очном формате. Российскую делегацию по поручению президента РФ Владимира Путина возглавляет Сергей Лавров, его должны сопровождать заместитель главы МИДа Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и другие политики и дипломаты. Сам президент России Владимир Путин на 77-ю сессию Генассамблеи ООН не поедет. Глава государства также не планирует выступать на ней ни в каком формате, в том числе по видеосвязи.

После начала спецоперации РФ на Украине американские власти ввели против России санкции, которые запрещают пролет российских воздушных судов над территорией США. Под санкциями находится также лично Сергей Лавров. Глава российской дипмиссии не может посещать США, за исключением случаев, специально определенных американскими властями. Лавров должен выступить на Генассамблее 24 сентября.