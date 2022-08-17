Промышленники Москвы получили госнаграды за разработку вакцины против коронавируса

Государственные награды за активное участие в разработке и производстве вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19) получили сотрудники московских промышленных предприятий. Также некоторым из них присвоили почетные звания. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В Москве работает более трех тысяч промышленных предприятий, это свыше 700 тысяч сотрудников: инженеров, технологов, IT-специалистов и других профессионалов. Многие из них внесли неоценимый вклад в экономику страны своими инновационными разработками. Так, четыре сотрудника столичных промпредприятий удостоились государственных наград за активное участие в разработке и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции. Еще двоим присвоены почетные звания заслуженных работников страны», – сказал Овчинский.

Данный указ подписал президент России Владимир Путин. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили Екатерина Гущина — директор биотехнологического производства завода «Биннофарм» (входит в «Биннофарм Групп»), вице-президент компании «Р-Фарм» Иван Семенов, главный технолог отдела «Биннофарм» Максим Фаритов, а также Галина Цыпурина — мастер участка инспекции и упаковки «Биннофарм».

«Приятно видеть, что работа всей команды и отдельных сотрудников “Биннофарм Групп” отмечена на самом высоком уровне. Наш завод в Зеленограде стал первой в мире площадкой по выпуску вакцины от COVID-19 и сегодня является флагманом в части выстроенного и отработанного технологического процесса промышленного производства биотехнологических препаратов и вакцин, эффективность производства постоянно растет», – отметил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Председатель совета директоров компании «Дымовское колбасное производство» Вадим Дымов получил почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации». Владимиру Бетанову, доктору технических наук, профессору, замначальнику компании «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» присвоили почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».