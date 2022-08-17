Рубль начал показывать силу, а акции – слабость

Российский рынок акций сегодня отказался продолжать рост, снизившись по Индексу Мосбиржи на 0,9%.

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Ожидаемо нисходящий тренд возглавили акции «Газпрома» (-2,65%). Вчера в бумаге наблюдалось активное закрытие шортов из-за краткосрочного роста цен на газ в Европе более чем на 10%. Но при любой стоимости газа можно ждать падения выручки российской компании в результате сокращения экспорта более чем на треть по сравнению с прошлым годом.

В районе $92 за баррель торгуется нефть. Причем нефтяные трейдеры пока игнорируют очень хорошую статистику из США, зафиксировавшую снижение запасов нефти на 7,1 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз предполагал сокращение лишь на 0,3 млн. Возможно эти данные рынок начнет отыгрывать завтра, но пока внимание трейдеров сосредоточено на подвижках в процессе заключения «ядерной сделки» с Ираном, после чего Исламская Республика может выбросить на мировой рынок дополнительные 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода.

На слабой нефти в «красную» зону ушли акции нефтянки. Особо сильные потери понес «Лукойл», подешевев на 2,8%.

В минусе закрылись и акции металлургов, которые являются, пожалуй, самым проблемным активом в портфелях инвесторов.

В лидерах же снижения были акции «Мечела» на информации, что компания не будет публиковать финансовую отчетность: обыкновенные акции снизились на 4,1%, привилегированные – на 7%. Повод для распродаж выглядит во много надуманным, и, скорее всего, завтра про него уже забудут. Среднесрочно оба типа акций компании интересны с точки зрения их покупки для участия в росте мировых цен на уголь.

При всем этом инвесторы не уходят с рынка и продолжают искать доход во «втором эшелоне». Так, сегодня более чем на 14% взлетели малоликвидные акции Института стволовых клеток человека, почти на 9% подорожал «Ренессанс».

Техническая картина по Индексу Мосбиржи ухудшилась. После сегодняшнего снижения на 0,9%, индикатор не только опустился под отметку 2200 пунктов, но и завершил день вблизи линии поддержки нисходящего тренда от начала апреля. Если завтра вдруг не появится новых поводов для роста, то Индекс Мосбиржи может подтвердить сохранение даун-тренда, и распродажи усилятся на техническом факторе.

Впрочем, такая картина может усилить взлет отдельных малоликвидных бумаг. Наиболее интересны акции эмитентов, ориентированных на внутреннее потребление. Многие из них могут стать некой «защитной гаванью» в случае нового похода Индекса Мосбиржи в район 2000 пунктов.

Рубль же сегодня весь негатив игнорировал. Большую часть дня российская валюта укреплялась, и даже вплотную подошла к 60 руб. за доллар. После того, как вчера пара доллар-рубль не смогла закрепиться выше узкого боковика 60-61, по законам теханализа вполне логично было бы снижение пары к нижней границе данного диапазона, что мы сегодня и увидели.

Однако в последние полчаса торгов резко вырос спрос на доллар. Возможно, это спекулянты решили зафиксировать небольшую дневную прибыль. В результате, «россиянин» укрепился сегодня к «американцу» всего лишь на четверть процента до 60,75 руб. за доллар.

Не исключено, что уже завтра экспортеры начнут увеличивать продажу валютной выручки для аккумулирования рублей под предстоящие налоговые выплаты. Поэтому пара доллар-рубль с большой вероятностью повторит попытки уйти ниже отметки 60, и в случае удачи укрепление курса рубля может ускориться.