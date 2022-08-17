Dow: розница вместо нефти и технологий

S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись вчера не только разнонаправлено, но еще и симметрично относительно нуля – 0,19% и -0,19% соответственно. Это было справедливым завершением дня, в течение которого оба индекса бывали как на положительной, так и на отрицательной территории. Но энергетика, коммуникационные и информационные технологии, недвижимость и здравоохранение в итоге ушли вниз, а остальные 6 секторов S&P 500 – вверх. И разница с Nasdaq была обусловлена весом падавших акций.

Само же их снижение было более чем объяснимо новостным и эмоциональным фоном. На рынок вернулись опасения того, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и других ведущих центробанков приведет к глубокой рецессии в Европе, США и, быть может, во всем мире. Это означало бы падение спроса на энергоносители – и нефть продолжила снижение, идущее с июня и ускорившееся на прошлой неделе.

Вчера котировки Brent достигали $91,71 за баррель, а WTI – $85,37. Для первой это соответствует минимуму с 18 февраля, а для второй – и вовсе с 26 января.

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Энергетический сектор на это не отреагировать не мог. Акции Exxon Mobil по итогам дня потеряли 0,93%, ConocoPhillips – 0,66%, Chevron – 0,26%, Occidental Petroleum – 1,29%, Marathon Oil – 1,45%, а Diamondback Energy – 1,83%.

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На опасения подъема ставки реагировали падением и казначейские облигации США. Их доходность, соответственно, росла, что влияло на акции роста, чувствительные к процентным ставкам. И Nasdaq Composite, в составе которого такие бумаги представлены особенно широко, по ходу дня терял 1,13%.

Но при этом увеличивалась и инверсия кривой доходности – один из заслуженных предикторов рецессии. 10-летние U.S. Treasury вчера приносили на 46 б.п. меньше, чем 2-летние. И это дополнительно давило на технологические акции.

Параллельно выяснилось, что из-за выросших ставок по ипотеке и цен на стройматериалы сильнее ожиданий упало жилищное строительство в США – до минимума с февраля 2021 года. Это усилило опасения рецессии и надавило на бумаги, связанные с недвижимостью.

Но рынок поддержала розница, причем сразу в нескольких смыслах этого слова. Заметно выросли акции многих ритейлеров, а розничные инвесторы еще и устроили фантастическое ралли Bed Bath & Beyond.

Именно этот сектор помог Dow Jones Industrial Average закрыть в плюс пятые торги подряд. Он открыл день в «красной зоне», но показал лучший результат среди основных индексов США, прибавив 0,71%. Лидерами же в его составе стали акции крупнейших ритейлеров Walmart и Home Depot, взлетевшие на 5,1% и 4,1% соответственно.

Масштабы этих компаний позволяют инвесторам делать из их отчетности далеко идущие выводы – как относительно ситуации в ритейле, так и в других секторах. Все-таки первая из них – это крупнейшая торговая сеть планеты и один из столпов экономики США, а вторая – мировой лидер по продаже стройматериалов и инструментов для ремонта.

Оказалось, что прибыль Walmart снизилась не так сильно, как ожидали аналитики, да еще и компания немного улучшила годовой прогноз. Home Depot тоже опубликовала результаты, превзошедшие оценки, что особенно контрастно смотрелось на фоне данных об охлаждении рынка жилья. К тому же падение котировок нефти и, соответственно, снижение цен на заправках ритейлерам только помогает.

Так что выросли акции и многих других компаний из области розничной торговли. Например, Target, Best Buy и Bath & Body Works прибавили более 4%. Но настоящий феерверк устроили акции ритейлера Bed Bath & Beyond.

В течение дня они взлетали почти на 80%, закрыли основные торги ростом на 29%, а на постмаркете добавили около 9%. Это были вчера самые активные акции на американском рынке: оборот за день составил 395 млн штук – в 4,94 раза больше, чем их вообще выпущено в обращение. Похоже, розничные инвесторы с форума WallStreetBets – а это их рук дело – устроили шорт-сквиз какому-то крупному медведю.

Вообще, такие истории скорее к лицу бычьему рынку, но, с одной стороны, есть ряд аналитиков, заявляющих, что эта фаза уже наступила, а с другой – таким бывает и пик медвежьего ралли. Для полноценного возвращения быков настоящих оснований все-таки нет: перспектива глубокой рецессии никуда не исчезла, ставки будут расти в борьбе с инфляцией, прибыли снижаются, а акции недешевы.

Но настроения уже заметно изменились с июня-июля, когда начинался весь этот отскок. Во всяком случае, традиционный опрос менеджеров крупных фондов, проведенный Bank of America, показал, что рекордный пессимизм, демонстрировавшийся ими тогда, уходит.

«Настроения остаются медвежьими, но уже не апокалиптически медвежьими, поскольку растут надежды на то, что инфляционные и процентные шоки прекратятся в ближайшие кварталы», – цитировало вчера Bloomberg стратега BofA Майкла Хартнетта.

Между тем в июне именно экстремально мрачный настрой и привел в конечном итоге к капитуляции инвесторов с дальнейшим разворотом индексов. Теперь же быкам новый, более взвешенный подход участников рынка помочь уже не сможет, а вот медведям – вполне.

