Саудиты скупают акции крупнейших американских компаний

В Саудовской Аравии ищут применение резко увеличившимся из-за роста цен на нефть доходам. Конечно, аравийские финансисты обратили внимание на обвал акций в Америке и решили воспользоваться моментом. Как сообщает Business Insider, Суверенный инвестиционный фонд королевства (PIF) вложил во втором квартале в акции 17 американских компаний свыше 7 млрд долларов. В числе купленных ценные бумаги таких крупных компаний, как Alphabet, Amazon, Microsoft, JPMorgan, BlackRock, Home Depot, Costco, Starbucks.

В апреле-июне S&P 500 потерял 16%, а Nasdaq – 22%. С другой стороны, прибыль крупнейшей нефтяной компании планеты Saudi Aramco выросла в первом полугодии на 90% и составила 88 млрд долларов.

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Несмотря на приобретения рыночная стоимость американских активов в PIF из-за обвала на биржах США снизилась в апреле-июне на 3 млрд долларов и сейчас составляет 40,8 млрд долларов. В общей сложности активы суверенного фонда КСА составляют сейчас 620 млрд долларов. PIF, возглавляемый кронприцем Мухаммедом, планирует к 2025 году удвоить активы. Причем, происходит это на фоне диверсификации экономики и снижения зависимости Саудовской Аравии от нефти.

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Saudi Aramco, которая на днях заявила о готовности нарастить добычу нефти до 12 млн бар./д., принадлежит государству. Правительство королевства владеет 94% ее акций. Это значит, что большая часть денег, заработанных Aramco, перечисляется на счета Министерства финансов Саудовской Аравии. Так, во втором квартала компания выплатила правительству более 65 млрд долларов в виде дивидендов, составляющих, кстати, 75 млрд долларов; налогов и роялти на добычу нефти, что на 86% больше выплат за тот же промежуток времени в прошлом году (35 млрд долларов). Не удивительно, что впервые почти за десятилетие бюджет королевства будет с профицитом.

Согласно закону, принятому в январе 2020 года, Aramco платит правительству роялти в размере 80% с превышения цены барреля нефти марки Brent 100 долларов и 45% - с превышения от 70 до 100 долларов. Напомним, что с конца февраля цена нефти превысила 100 долларов и оставалась на таком высоком уровне пять месяцев, до конца июля. Специалисты не исключают ее дальнейшего роста осенью и зимой. Многие эксперты считают, что нефтяной гигант, возглавляемый Амином Нассером, повысит дивиденды в четвертом квартале еще на 5%.

В Эр-Рияде уверены, что спрос на нефть будет расти как минимум до конца текущего десятилетия. В планах Aramco увеличить добычу нефти к 2027 году, пишет Bloomberg, до 13 млн бар./д. Расходы на производство в этом финансовом году вырастут до 40-50 млрд долларов с 32 млрд в 2021 году.