Сбер разработал и запатентовал новые технологии защиты от дипфейков

Сбер сообщил сегодня о получении в Федеральной службе по интеллектуальной собственности двух патентов на технологии, созданные в рамках исследования по выявлению дипфейков и позволяющие повысить точность и эффективность обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео.

Основу технологий составляет ряд ансамблей нейросетевых моделей класса EfficientNet и метод амплификации и анализа средствами ИИ микроизменений в цветах объектов на кадрах. Будучи объединёнными в одну систему, они позволяют с высокой точностью определить синтетически изменённые изображения лиц на видео.

Отличительной особенностью вышеупомянутой системы является возможность обработки видеоконтента сразу с несколькими лицами в кадре. В этом случае система выявляет отдельное лицо, созданное синтетическим образом, а затем оценивает его достоверность. Двойной контроль позволяет противодействовать ряду часто применяемых злоумышленниками методов обхода систем выявления дипфейков.

Показатели эффективности системы, при замерах на независимых тестовых выборках, по утверждению ее создателей, составили 98%, что существенно выше показателей опубликованных аналогов.

Разработанные технологии предназначены для использования при защите от кибератак с обходом систем Face Recognition и Liveness Detection, выявлении на ранних стадиях информационных атак с целью борьбы с фейковыми новостями и обеспечении защиты переговоров по видео-конференц-связи.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов так прокомментировал новые разработки компании в области кибер-безопасности: «Сбер постоянно совершенствует свои системы кибербезопасности и проводит научные исследования в данной области. Наши запатентованные изобретения позволят эффективно решать задачи по выявлению информационных атак и кибератак с использованием дипфейк-технологий. Синтетические видео, используемые для атак на Сбер и наших клиентов, будут выявлены на самых ранних стадиях».

Напомним, что дипфейк (Deepfake) – это основанный на искусственном интеллекте метод синтеза изображения, который используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики.