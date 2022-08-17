СКР начал проверку после двух аварийных посадок Ан-24 в Иркутской области

Сразу два инцидента с самолетами Ан-24 произошли утром 17 августа в Приангарье.

В аэропорту Усть-Куты в 10.00 (5.00 мск) при заходе на посадку борт с 40 пассажирами и четырьмя членами экипажа задел левым крылом поверхность земли. В результате происшествия никто не пострадал.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что у воздушного судна, помимо крыла, повреждено шасси.

Ан-24 приземлялся в плохих погодных условиях, рассказал «РИА Новости» представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. «Самолет совершал посадку при неблагоприятных погодных условиях. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и получил повреждения», — отметил собеседник агентства.

Другой Ан-24, принадлежащий компании «ИрАэро», вернулся сегодня в аэропорт вылета в Иркутске из-за отказа одного из двигателей, пострадавших также нет. Уточняется, что самолет направлялся из регионального центра в поселок Таксимо (Бурятия). Для доставки пассажиров в пункт назначения перевозчик предоставил резервный борт.

Следственный комитет РФ организовал проверку по факту обоих инцидентов. «Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК проводятся проверки по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ», — говорится в пресс-релизе ведомства.