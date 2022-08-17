ЦБ сообщил о резком росте кредитования малого и среднего бизнеса

В июне субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) было предоставлено 182 677 кредитов на общую сумму 944,5 млрд рублей. Это на 39,7% больше, чем в мае, но еще на 10,6% меньше, чем в июне 2021 года. Средний размер предпринимательского кредита составил 5,2 млн рублей, что также меньше, чем годом ранее (6,7 млн рублей), но является максимумом в текущем году, говорится в статистическом бюллетене Центробанка.

Статья по теме: Государство предложит малому и среднему бизнесу инвесткредиты под 3-4,5% годовых

«Средневзвешенные процентные ставки по кредитам субъектам МСП – нефинансовым организациям на фоне снижения ключевой ставки продолжили начавшееся в прошлом месяце уменьшение, причем в июне оно было более выраженным, чем в мае. Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным (на срок до 1 года) кредитам в рублях в июне 2022 г. снизилась на 1,32 п.п. по сравнению с маем и составила 11,92% годовых, ставка по долгосрочным кредитам (на срок свыше 1 года) снизилась на 1,50 п.п., до 11,01% годовых», ― говорится в бюллетене.

Минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам, предоставленным субъектам МСП, были зафиксированы в отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (8,68% и 5,55% годовых соответственно). Максимальные ставки по краткосрочным кредитам отмечались в отрасли «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (16,45% годовых), по долгосрочным – в отрасли «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (13,47% годовых).

Банк России отметил также прирост задолженности по кредитам, предоставленным субъектам МСП. В годовом выражении он составил 25,4%. По состоянию на 1 июля задолженность оценивалась в 8,6 трлн рублей (+189,4 млрд рублей за месяц). Всего на эту дату кредит имели 447 777 субъектов МСП. При этом ЦБ сообщил об улучшении качества кредитного портфеля этой категории заемщиков. Доля просроченной задолженности продолжила снижаться и на 1 июля составила 6,9% (592,1 млрд рублей).

