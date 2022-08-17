В Энергодаре сообщили о массированном обстреле города украинскими боевиками

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).

Об этом сообщает Telegram-канал военно-гражданской администрации (ВГА) города. «Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодара», — говорится в сообщении.

Жителей города просят переместиться в безопасное место; сведения о пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Как пишет канал «Главное в Энергодаре», взрывы слышны в районе ЗАЭС.

Удары по городу происходят на фоне визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львов. Как пишет «РИА Новости», 18 августа Гутерриш должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что не понимают, почему делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) до сих пор не посетила Запорожскую АЭС. «Не понимаем, почему генсек ООН смог организовать визит на Украину, а делегация МАГАТЭ нет», — цитирует МК заявление российского внешнеполитического ведомства.

Российская сторона настаивает на приезде специалистов МАГАТЭ к станции, обвиняя Киев и Запад в попытках воспрепятствовать этому. Страны G7 (Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США), в свою очередь, утверждают, что визиту мешает присутствие на объекте российских военных.

Ранее ГУ МВД Запорожской области сообщило, что в Энергодаре задержали двух сотрудников Запорожской АЭС, которые были украинскими наводчиками.