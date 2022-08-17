В Новосибирске обсудят науку будущего

Начиная с 2014 года форум ежегодно проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в различных городах страны.

В 2022 году для участия в конкурсе, проходящем по 10 научным направлениям, было подано более 2,5 тыс. заявок от студентов и аспирантов, представляющих практически все российские вузы. На основании научной экспертизы для участия в финале были отобраны 313 студентов и аспирантов. В Новосибирске будущим ученым предстоит защищать свои научные работы в ходе постерных и устных сессий перед авторитетным жюри, в которое входят известные российские исследователи и эксперты.

Главной задачей форума «Наука будущего — наука молодых» является воспитание нового поколения российских ученых через формирование у молодежи представления о науке как о важнейшем ресурсе развития общества, способе самореализации и пути построения карьеры. Участие в мероприятии дает молодым исследователям возможность ознакомиться с новейшими результатами деятельности ведущих российских и иностранных ученых, принять участие в мастер-классах по построению успешной научной карьеры, получить ценный опыт мультидисциплинарной коммуникации.

В этом году «Наука будущего — наука молодых» пройдет на базе Новосибирского государственного технического университета и станет частью Международного форума «Технопром-2022».

Ранее сегодня министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил ТАСС в преддверии форума, что привлечение в науку талантливой инициативной молодежи - стратегическая задача Минобрнауки России, в настоящее время правительство страны создает все необходимые условия для комфортной работы молодых ученых и студентов, активно интересующихся наукой.