В начале осени при правительстве РФ начнет работать Национальный центр развития искусственного интеллекта

В сентябре в России появится национальный центр развития искусственного интеллекта (ИИ).

«Этот центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных решений в области искусственного интеллекта для бизнеса, науки и государства», — рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарного заседания Конгресса по искусственному интеллекту в рамках международного военно-технического форума «Армия — 2022».

Как пояснил Ченышенко, новый центр при правительстве будет, помимо прочего, способствовать раскрытию компетенций более 2 тыс. участников системы ИИ, среди которых исследовательские институты, органы власти и технологические корпорации.

Вице-премьер отметил, что ведущие исследовательские центры, разработчики и инфраструктурные организации подпишут меморандум о научно-технологическом сотрудничестве.

Исследовательским организациям и разработчикам Чернышенко поручил разработать к сентябрю дорожную карту по развитию научно-технологического сотрудничества в сфере ИИ. «Я прошу тех, кто будет участвовать в подписании, чтобы через месяц в правительство поделились своими планами, представили дорожную карту, которая станет планом совместной деятельности нашего сотрудничества», — сказал вице-премьер.

По словам чиновника, показатель внедрения ИИ в отдельных отраслях сегодня доходит до 20%. «На текущий момент процент внедрения ИИ в отдельных отраслях у флагманов доходит до 20%. Мы ожидаем, что к 2024 году этот показатель составит не менее 50%», — подчеркнул Чернышенко, указав на то, что большая часть крупных российских компаний уже перешла от этапа пилотирования к активному внедрению проектов с технологиями ИИ. Он обратил внимание, что свыше 60% организаций испытывает недостаток в финансировании таких проектов.

«Коммерсантъ» ранее сегодня сообщил, что структура Роскомнадзора — «Главный радиочастотный центр» (ФГУП ГРЧЦ) — выделила 57,7 млн руб. на разработку системы «Окулус», которая с помощью нейросетей в режиме реального времени будет анализировать материалы сайтов, соцсетей и каналов в мессенджерах на предмет запрещенной информации. Система должна появиться уже к декабрю 2022 года, разработкой займется учрежденное в 2014 году ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си». «Окулус» будет находить запрещенный контент не только в текстовом виде, но и в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений», пишет газета. Мощность системы составит 200 тыс. изображений в сутки, или две картинки в секунду.