Акции дня: дивидендные новости подстегнули покупку акций банка «Санкт-Петербург»

Трейдеры активно покупали акции банка «Санкт-Петербург» по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 18 августа. За день «обычка» подорожала на +7,56% до 97,12 рублей за штуку, а «префы» на +5,26% до 16 рублей за штуку.

Интерес к акциям вырос после решения по дивидендам, акционеры одобрили выплаты за первое полугодие 2022 года в размере 11,81 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,11 рубля на привилегированную бумагу. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 29 августа, таким образом последний день для покупки акций - 25 августа.

«Акции банка положительно отреагировали на новость, в моменте обыкновенные акции прибавляли более 5%. Доходность по ним ожидается привлекательной - 12,5%, тогда как по привилегированным – 0,7%. Считаем, что решение поощрить акционеров положительно в текущей ситуации и является возможным с учетом сильных финансовых результатов банка и значительного запаса по капиталу», - отметили аналитики «Промсвязьбанка».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,26% до 2194,31 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,28% до 1162,3 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:26 мск составила 95,65 долларов за баррель (+2,14%). Российская валюта укреплялась – 59,53 руб. за доллар.