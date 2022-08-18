Банк Англии не делал этого 300 лет

Ситуация в Великобритании уже не первый месяц служит пугающим рынки примером того, как могут развиваться события в других странах, приступивших в этом году к борьбе с инфляцией. В среду Управление национальной статистики сообщило о том, что индекс потребительских цен вырос на 10,1% в годовом исчислении.

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Первый за 40 лет выход британской инфляции в двузначную область на июль не планировался — консенсус-прогнозы ожидали роста с 9,4% до 9,8%. Но о самой такой возможности Банк Англии предупреждал: по его прогнозам, пик темпов роста цен (13,3%) должен был прийтись на октябрь. Теперь, впрочем, цифры могут измениться: такой инфляции не ждал и регулятор.

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Впервые за 300

И все это при том что Банк Англии первым в G7 — еще в прошлом году — приступил к подъему ставки. В декабре, когда это случилось, инфляция составляла 5,4%. А 4 августа ставка была поднята уже в шестой раз подряд — до 1,75%. Такой серии у Банка Англии за более чем трехвековую историю еще не было, но результат совсем не впечатляет.

На рынке, естественно, рассудили, что теперь подъем ставки пойдет быстрее. В прошлый раз она была увеличена сразу на 50 б.п. — самый большой шаг с тех пор, как в 1997 году Банк Англии получил независимость от правительства. И теперь рынок ожидает, как минимум, повторения, но уже раздаются голоса о том, что можно, подобно ФРС, поднять и на 75 б.п.

Путаница в королевстве

Инфляция в Великобритании давно превратилась в политическую проблему и, например, Лиз Трасс, лидирующая в гонке за пост премьер-министра, уже пообещала пересмотреть полномочия Банка Англии. Идут разговоры об установлении более строгой цели по инфляции. Она будет не симметричной, как сейчас, когда заметное отклонение как вверх, так и вниз одинаково неприемлемо, а с указанием на то, что прирост индекса потребительских цен должен быть меньше 2%.

Это, вероятно, привело бы к более жесткой денежно-кредитной политике и еще большему замедлению экономики. Между тем, уже согласно последнему прогнозу Банка Англии, рецессия в стране начнется в четвертом квартале и продлится до начала 2024 года. Но союзники Лиз Трасс одновременно говорят и о таргете по номинальному ВВП, что совершенно запутывает ситуацию в плане достижимости 2-процентной инфляции.

И вот результат

И хотя в последние месяцы о ситуации в Великобритании аналитики склонны говорить, как о неком исключении в ряду крупных экономик, рынки склонны экстраполировать такие события и на другие страны. Результатом стали распродажи облигаций. Доходность (она меняется обратно пропорционально котировкам) британских десятилетних Gilt взлетела с 2,135% до 2,317%, аналогичных германских Bund — с 0,967% до 1,11%, французских OAT — с 1,535% до 1,691%, а U.S. 10 Year Treasury — с 2,808% до 2,919%.

При этом инверсия кривой доходности казначейских облигаций США — надежный предсказатель рецессий — установила новый более чем 20-летний минимум. 2-летние U.S. Treasury приносили на 47 б.п. больше, чем 10-летние. В такой ситуации неудивительно, что распродавать стали и акции.

Европейские фондовые индексы закончили вчерашний день в минусе. Германский DAX потерял 2,02%, французский СФС 40 — 0,97%, итальянский FTSE MIB — 1,04%. Американские индексы вечером также находились в «красной зоне».

«Коррекция от достигнутых уровней была очень вероятна, поскольку прибыль и маржа ухудшаются в 2023 году, — пояснял Bloomberg портфельный менеджер Amundi US Марко Пирондини. — Мы ожидаем, что ФРС продолжит повышать ставки, ожидаем, что экономика замедлится».