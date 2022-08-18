Эксперт рассказал о перспективах запуска «Северного потока-2»

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал мнение западных экспертов о том, что Берлин может запустить «Северный поток – 2».

В частности, он оценил прогноз главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованда, который ожидает запуск трубопровода уже текущей осенью или зимой.

По мнению Кованды, ФРГ может пойти на такой шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, которое мешает судоходству и снабжению немецких электростанций углём.

При этом Гривач считает, что «Северный поток – 2» является немым укором германским политикам, потому что использование этого газопровода могло бы ещё в конце прошлого года нормализовать ситуацию и не дать ей выйти из-под контроля на энергических рынках, а также не допустить самых негативных сценариев с предстоящим отопительным сезоном.

«Воспользуются ли они «Северным потоком – 2»? Пока это выглядит, что нет», – заявил эксперт в эфире Радио «Комсомольская правда».

Более того, он уверен, что статьи, которые появляются в немецких СМИ с хлёсткими определениями «позорной запуск», призваны укрепить безумие правительства германии, которое, чтобы не получить клеймо позора, продолжит гробить энергетическую систему и вообще систему производства товаров в ФРГ.

«Позор для них заключается в том, что они якобы будут вынуждены уступить Москве и президенту РФ Владимиру Путину. С другой стороны, это может быть и определенная соломка: показать, что мы держались до последнего, но дошли до ручки и пошли на такие шаги», – резюмировал Гривач.

Как ранее писал «Эксперт», немецкие политики считают, что отказ от введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» может привести к мрачным последствиям для экономики ФРГ, вплоть до массовых протестов.