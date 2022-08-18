Америке грозит энергетический кризис

Зиму со страхом ждут не только в Европе, но и на другой стороне Атлантики. К энергетическому кризису в Старом Свете все уже привыкли, потому что он длится почти год. А вот то, что предстоящая зима может оказаться довольно трудной в отношении энергетики и для американцев – наверняка большая новость. Причем, не только для американцев, считающих себя энергетической супердержавой.

К зиме все готовятся одинаково. Главный способ сейчас - наполнение газом подземных хранилищ. Европейцы несмотря на большие сложности и постоянные жалобы, похоже, с задачей пока справляются. Разработанный Еврокомиссией помесячный план наполнения хранилищ, по крайней мере, пока выполняется, а Германия несмотря на крайне тяжелое положение в связи с тем, что газопровод «Северный поток 1» сейчас работает всего лишь на 20% своей мощности, июльскую норму даже выполнила на две недели раньше.

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По другую сторону Атлантического океана в преддверии начала отопительного сезона, который начнется через 2,5 месяца, тоже наполняют хранилища. Однако там, ко всеобщему удивлению, ситуация пока складывается хуже, чем в Старом Свете. Сейчас хранилища наполнены, по данным Bloomberg, на 10 с лишним процентов ниже среднего уровня для середины августа.

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Отставание от графика, на первый взгляд, странное, если вспомнить, как вырос в последние месяцы экспорт американского сжиженного газа в Азию и особенно Европу, пытающуюся отказаться от российского газа и лихорадочно ищущую альтернативных поставщиков. Однако, если разобраться, то ничего странного в этом нет. США, похоже, повторяют ошибку Австралии, одного из крупнейших в мире экспортеров «голубого топлива», где уделили экспорту чересчур много внимания и забыли о внутренних потребителях, что привело к его дефициту.

Нечто подобное наблюдается и в Америке. Американские производители СПГ в погоне за длинным долларом отправляют его за границу и не уделяют достаточного внимания нуждам собственных потребителей. Ситуация усугубляет и снижение производства сжиженного газа. Достаточно сказать, что в середине августе его производство снизилось на 28,3 млн м³ в день. Правда, снизилось по сравнению с пиком, достигнутым в начале текущего месяца и составившим в первую августовскую неделю 2,8 млрд м³/д.

Ситуацию осложняет нынешняя жара, от которой Америка страдает не меньше остальных регионов планеты, а также еще и то, что осенью, когда в октябре частично возобновится работа СПГ-терминала во Фрипорте, где в июне произошел пожар, запасы газа в США еще больше сократятся.

По времени начало отопительного сезона в Америке совпадет с частичным открытием СПГ-терминала в Техасе, который «оттянет» на себя часть сжиженного газа. Из Фрипорта, напомним, газ идет в основном в Европу.

Если не прибегать к административным мерам и закручиванию гаек, то газовики едва ли добровольно сократят экспорт в Старый Свет, потому что доведенные до отчаяния европейцы готовы платить за американский газ в 7,5 (!) раз больше, чем он стоит в самой Америке. Только в августе цена газа в Европе выросла на 12% до 67 долларов за миллион британских термических единиц. В США же этот миллион стоит около 9 долларов. Кстати, эта цена – максимальная за 14 лет.

США уже заменили Россию как главного поставщика газа на европейский континент. К растущему аппетиту на газ европейцев следует добавить приблизительно такую же, но конечно, не настолько острую, ситуацию в Азии. В Азии тоже готовятся к отопительному сезону и отлично понимают, насколько серьезным конкурентом является Европа. В Азии 18 августа цена миллиона британских термических единиц вплотную приблизилась к 60 долларам.