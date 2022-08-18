Evraz начал строительство второго ванадиевого завода под Тулой

Металлургическая компания Evraz начала возводить первые объекты на площадке будущего ванадиевого завода в Тульской области.

Как сообщает пресс-служба региональной Корпорации развития, предприятие, способное перерабатывать до 100 тыс. тонн сырья в год, будет располагаться на территории особой экономической зоны «Узловая».

«Строители нового производства по выпуску пентоксида ванадия ЕВРАЗ Узловая перешли от этапа подготовки площадки к возведению объектов. Работы выполняют девять подрядных организаций, задействованы 53 единицы техники», — указывается в пресс-релизе.

Сообщается, что в настоящий момент уже возведены колонны под строительство гидрометаллургического цеха, полностью готов каркас центрального склада; устанавливаются массивные опоры под будущую печь обжига, возводится дамба на месте склада хранения побочной продукции, готовится площадка для железнодорожного узла. Кроме того, к будущему заводу уже подведен газопровод. Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций идут с опережением графика, передает пресс-служба Корпорации развития.

Предполагается, что завод сможет производить около 19 тыс. тонн пентоксида ванадия.

Ранее сообщалось, что Evraz планирует инвестировать в проект около $228 млн, запуск производства запланирован на 2025 год.

Соглашение о сотрудничестве с компанией подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2019 году губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Это уже второе производство холдинга в регионе, отмечает «Интерфакс». Первое — ОАО «Евраз Ванадий Тула» — специализируется на выпуске пентоксида ванадия и феррованадия различных марок, в группу Evraz оно входит с декабря 2009 года.