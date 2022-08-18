Игра против США началась

Пока в последние недели в США разворачивалось «медвежье ралли», ставки на падение акций здесь только накапливались. И как сообщил в четверг CNBC со ссылкой на расчеты BNP Paribas, чистая короткая позиция хедж-фондов по фьючерсам на S&P 500 достигла рекордной отметки – $107 млрд.

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То, что хедж-фонды остаются в стороне от этого роста, ранее показывал и опрос руководителей прайм-брокеров и управляющих, проведенный Reuters. Говорили, что они хотят оценить побольше статистики, прежде чем начинать перетряхивать свои портфели. Но расчеты главного стратега по акциям и деривативам в США BNP Paribas Грега Бутла, основанные на данных регулирующих органов, продемонстрировали, что хедж-фонды отнюдь не сидят сложа руки.

Разумеется, открытие «шортов» бывает и просто хеджированием длинной позиции, а это дело обычное, тем более для таких структур. Но сейчас явно не тот случай. Очень похоже, что эти искушенные инвесторы, оперирующие в сумме триллионами долларов, ставят именно против роста американского рынка.

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«Каким бы сильным ни было это рыночное ралли, к нему относятся с большим скептицизмом», — пояснил CNBC руководитель отдела инвестиционных исследований Nationwide Марк Хакетт.

И это еще мягкое описание отношения профессиональных инвесторов к росту, начавшемуся в США после необычайно плохого для фондового рынка первого полугодия. Ведь зачастую виновником взлетов котировок бывали сами хедж-фонды, вынужденные покрывать свои «шорты» из-за продолжения подъема, за время которого S&P 500 отыграл более половины падения от исторического максимума.

«Это, вероятно, одно из самых нелюбимых ралли на рынке во всех клиентских сегментах, – говорил на днях Reuters один из прайм- брокеров с Уолл-стрит. – Первая неделя августа была одной из наших крупнейших недель снижения рисков за последние пять лет».

По данным S3 Partners, с 16 июня «шорты» принесли инвесторам нереализованные убытки в размере $174 млрд, но и нереализованная прибыль все еще составляет $162 млрд. При этом было закрыто коротких позиций на $45,5 млрд.

Открыли «шортов» за это время куда больше – на $126 млрд. В основном, как сообщается в отчете S3, продавали такие сектора, как информационные технологии, здравоохранение, промышленность и потребительские услуги.

При этом аналитики Deutsche Bank на днях писали, что и позиции в акциях институциональных инвесторов в целом, хотя и чуть подросли, но остаются в 15-м процентиле своего диапазона с января 2010 года. Иначе говоря, ниже они были в 15% случаев за 12,5 лет.

Так что подъем рынка шел преимущественно на деньгах розничных инвесторов и закрытии коротких позиций. Это неплохое топливо для «медвежьего ралли», но ненадежная основа для долгосрочного роста.

В отличие от широких слоев публики, профессиональные инвесторы не впечатлились ни снижением инфляции в США с 9,1% до 8,5%, ни статистикой с рынка труда, ни слухами о «голубином развороте» ФРС. И серьезных оснований ожидать изменения их позиции пока нет, а значит и перспективы продолжения роста американских акций остаются более чем туманными.

«Мы полагаем, что нам потребуется увидеть более масштабное и устойчивое улучшение макроэкономических перспектив для того, чтобы добиться от институциональных инвесторов более обширного перераспределения их денежных средств обратно в акции», — заявил CNBC стратег Грег Бутл.