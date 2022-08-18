Информационная безопасность и защита данных

В век информационных технологий очень важна информационная безопасность. Информация может выступать в качестве способа влияния и средства манипуляции. В политике, деловых кругах, в сфере безопасности вопрос защиты информации наиболее актуален.

Современная высокотехнологичная аппаратура способна обеспечить несанкционированный доступ к данным не только находясь в непосредственной близости от источника, но дистанционно. Технические средства защиты информации – это категория товаров, способных обезопасить важные сведения от получения неправомерного доступа с ним, соблюсти конфиденциальность, обеспечить максимальную безопасность передачи данных.

Особенности информационной безопасности

Устройства акустической защиты – средства создания условий безопасной передачи речевой информации, в том числе, посредство использования телефонных линий. При помощи оборудования собеседники защищены от прослушивания переговоров. Все озвученные сведения остаются конфиденциальными. Модельный ряд оборудования защищает от утечки данных, проходящих через абонентскую сеть цифровых и аналоговых АТС. Ограждение при помощи многофункциональных или модульных устройств гарантирует эффективное противодействие при негласном съеме информации. Неважно, каким способом осуществляется доступ: радиопередатчиками, индукционными датчиками, аппаратурой магнитной записи, устройствами дистанционного прослушивания – средства защиты телефонных и слаботочных линий создают безопасную среду для передачи данных.

Устройства защиты сети электропитания – способ сохранения от утечки сведений по сетям электропитания и заземления. Создают условия защиты каналов передачи данных объектов вычислительной техники. Сетевые помехоподавляющие фильтры путем ограничения прохождения высокочастотной части электромагнитных колебаний защищают от импульсных и высокочастотных помех.

Устройства виброакустической защиты генерируют помехи, препятствую съему информации по акустическому и виброакустическому каналу – надежное средство обезопасить циркулирующую в помещении звуковой информации. Широкополосные генераторы радиошума устройство активного действия, которое посредством создания маскирующего сигнала создает среду, огражденную от таких способов съема данных как микрофонов, стетоскопов и лазерных систем.

Современные технические средства защиты активного и пассивного действия способны создать безопасную среду и оградить от негласного съема информации.