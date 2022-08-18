Кадыров обвинил Запад в покровительстве украинскому фашизму

Украина с момента развала Советского Союза была напичкана фашистской идеологией, что в итоге привело к трагедии.

Как передаёт РИА Новости, такое заявление сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, напомнив при этом, что идея превосходства определенной расы обществу прививается с детства.

«Это известно всем. Львиная доля телеканалов, а также интернет-пространство Украины буквально были напичканы фашистской идеологией с момента развала СССР. Кроме того, в детских садах, школах и иных учебных заведениях на протяжении многих лет шла беспрепятственная агитация гитлеровских ценностей. Выросло целое поколение нацистов, но никому до этого на Западе не было дела. В итоге именно это привело к трагедии», – считает он.

По словам Кадырова, западное сообщество продолжает молчать на эту тему и сейчас, даже те, кто больше всех пострадал от идеологии Третьего рейха.

«Молчат все, кроме России. Пора бы уже очнуться, отринуть ложные представления о безвинной, переливающейся всеми цветами радуги Украине, и посмотреть правде в глаза. Поэтому и приходится констатировать, что нынешняя Украина – это настоящий рассадник нацизма и фашизма, а Запад, в свою очередь, её покровитель», – резюмировал глава Чечни.

Как ранее писал «Эксперт», Кадыров предложил Западу дружить с Россией, чтобы «зубы целее» были.

«Россия умеет дружить, и это самый лучший друг среди всех стран мира. Надежный, честный. Но, как верно подметил наш президент Владимир Владимирович Путин, стоит кому-либо захотеть откусить от страны, – останется без зубов, и до конца жизни будет питаться пережеванной пищей, поданной с ложечки соседом по койке. Научитесь дружить с Россией – свои же зубы целее будут», – сказал глава Чеченской Республики.

