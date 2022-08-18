МИД РФ: Россия будет всячески способствовать скорейшему визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ не может приехать на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), пока Киев ведет обстрелы объекта.

Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, передает ТАСС.

По словам дипломата, для установления контроля МАГАТЭ над Запорожской АЭС туда должна приехать делегация, и все этому должны содействовать. «А чтобы это произошло, первое, что должно быть сделано, — это чтобы были остановлены обстрелы Запорожской АЭС украинской стороной», — сказал Вишневецкий, выступая на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Замдиректора департамента МИД указал на то, что Украина, обстреливая атомные объекты, нарушает основополагающий принцип МАГАТЭ. «Нельзя стрелять по ядерным объектам, нельзя подвергать артиллерийскому или еще какому-нибудь огню атомные станции. Это крайне опасно», — подчеркнул Вишневецкий. Он добавил, что Киев это прекрасно понимает, «но тем не менее занимается этим», что по сути является «ядерным терроризмом».

Дипломат заявил, что в Москве крайне заинтересованы в организации поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Он заверил, что российская сторона приложит все усилия к тому, чтобы визит состоялся в самое ближайшее время.

«В эти дни Россия ведет плотный диалог с руководством МАГАТЭ, Секретариатом ООН на предмет того, чтобы делегация МАГАТЭ во главе с ее генеральным директором Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС и осуществила там гарантийные мероприятия в соответствии со своим мандатом», — сказал Вишневецкий. Он обратил внимание на то, что в свое время такой визит практически удалось согласовать, однако он был сорван, причем не по вине Москвы.

«Я почти уверен, что такие же контакты по поводу посещения ЗАЭС ведутся и с Украиной по линии международных организаций. Очень хотелось бы надеяться, что миссия МАГАТЭ состоится в самое ближайшее время», — отметил дипломат, подчеркнув что «Россия будет всячески этому содействовать».

Накануне, 17 августа, подразделения ВСУ произвели массированный обстрел Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Удары по городу происходили на фоне визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львов, где он сегодня должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

В МИД России выразили недоумение по поводу того, что делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) до сих пор не посетила Запорожскую АЭС. «Не понимаем, почему генсек ООН смог организовать визит на Украину, а делегация МАГАТЭ нет», — указывается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.