Минюст предложил запретить аресты бизнесменов по экономическим преступлениям средней тяжести

В Министерстве юстиции РФ выступили с инициативой запретить аресты предпринимателей по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести.

Соответствующие изменения внесут в Уголовно-процессуальный кодекс России, передает пресс-служба Минюста.

Согласно инициативе, основания для избрания меры пресечения в виде заключения бизнесменов под стражу будут уточняться с учетом тяжести преступления. Министерство настаивает на запрете помещения в СИЗО предпринимателей, которых обвиняют в экономических преступлениях небольшой и средней тяжести. Идея законопроекта в том, что суды должны будут избирать меры пресечения, которые позволят обвиняемым заниматься бизнесом.

Провинившегося предпринимателя предлагают отправлять в СИЗО в случае, если он ранее нарушал избранную меру пресечения либо пытался скрыться от предварительного расследования или суда.

Также ведомство предлагает сократить максимальный срок предварительного следствия для подобных преступлений с 12 месяцев до полугода. Кроме того, в случае принятия поправок в УПК следователей обяжут получать согласие прокурора на возбуждение перед судом ходатайства об аресте подозреваемых и обвиняемых в экономических преступлениях.

Отмечается, что законопроект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. После введения антироссийских санкций в связи с началом спецоперации на Украине глава государства указал на необходимость внести изменения в законодательство для улучшения делового климата в стране.

