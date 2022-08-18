Набиуллина нашла, куда можно было бы вложить излишки валюты

На российском рынке сейчас наблюдается повышенное предложение иностранной валюты, которая копится в финансовой системе. Теоретически эта валютная ликвидность могла бы быть направлена на кредитование российских системообразующих предприятий нефтегазовой промышленности. Об этом говорится в докладе главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной президенту РФ Владимиру Путину. Комплекс предложений по улучшению условий долгосрочного финансирования стратегических нефтегазовых проектов перечислил «Ведомостям» знакомый с инициативами регулятора источник.

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«Теоретически эта валютная ликвидность могла бы быть направлена на кредитование российских системообразующих предприятий нефтегазовой промышленности. Скорее всего, это позволило бы снизить риски для банковской системы, поскольку сейчас валютные активы российских кредитных организаций размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках», — говорится в докладе Набиуллиной.

ЦБ по-прежнему рекомендует банкам придерживаться девалютизации и сокращать долю депозитов в иностранной валюте. В связи с этим регулятор предлагает сконцентрироваться на улучшении условий долгосрочного финансирования по рублевым кредитам. Для этих целей, по мнению Набиуллиной, может применяться господдержка, которая компенсирует часть расходов.

Кроме того, в ЦБ предлагают выдавать госгарантии по кредитам банков на проекты в нефтегазовом секторе, так как это позволит применять пониженные коэффициенты риска и в минимальном объеме формировать резервы. Финансирование могли бы предоставлять и государственные институты развития за счет выпуска рублевых облигаций. Часть проектов можно было бы реализовывать в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, которые сейчас недоступны для нефтегазового сектора.

Не все опрошенные изданием эксперты разделяют предложения регулятора. Так, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв считает довольно сомнительной идеей перенаправить поток валюты из пассивов банков на кредиты нефтегазовым компаниям, назвав это перераспределением рисков по владению активами в токсичных валютах между банками и реальным сектором. С ним согласен и зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, предложения ЦБ вывести из-под удара банки, подставив реальный сектор – это, по сути, попытка переложить валютные риски с больной головы на здоровую.