Силы Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке артиллерии взяли на Авдеевском направлении важную высоту, которую ВСУ использовали как наблюдательный пункт и огневую точку.

Как передаёт РИА Новости, об этом рассказал командир гаубичной батареи 1-й Славянской бригады с позывным «Медведь». По его словам, силами ДНР взят вентствол шахты Бутовка.

Конечно, бои там были тяжёлыми, но пехота справилась со своей задачей, – подчеркнул военный. – Батарея отвечает за прикрытие наступления, артподготовку по позициям украинских боевиков, подавление огневых точек. Корректировка огня артиллерии позволяет работать очень точно».

«Медведь» также рассказал, что пехота сил ДНР шла в наступление в район населённого пункта Опытное, там их прижала украинская БМП, не давала дальше продвигаться.

«Но мы запросили поддержку артиллерии. Наши корректировщики-наводчики сразу же навели нас на цель, мы выполнили свою работу, после чего были восторженные благодарности от нашей пехоты, потому что видели прямые попадания в БМП укропов. Машина получила очень серьезные повреждения, несовместимые с дальнейшей работой, в ходе детонации боекомплекта даже оторвало башню», – резюмировал собеседник агентства.

Напомним, населённый пункт Авдеевка находится к северу от Донецка, входит в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 года город является прифронтовым, в настоящее время находится под контролем киевского режима. Позиции вокруг этого населённого пункта позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, а также южные окраины Горловки. Кроме того, в городе расположен Авдеевский коксохимический завод, одно из самых больших в Европе предприятий этой отрасли.

