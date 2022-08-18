Опрос показал улучшение экономических настроений у россиян

По сравнению с мартом экономические настроения россиян значительно улучшились, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение», который проводился по заказу Банка России. Если в марте экономическими оптимистами были признаны 9% опрошенных, а 13% — склонными к оптимизму, то в июне и тех, и других было уже по 19%.

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«В зависимости от ответов респондентов относили к одной из пяти групп. В июне 2022 года эти группы в населении распределились так: "оптимисты" – 19%; "склонные к оптимизму" – 19%; нейтральные – 37%; "склонные к пессимизму" – 12%, "пессимисты" – 13%», — говорится в исследовании ФОМ.

Количество экономических пессимистов в марте составляло 29%, число нейтрально настроенных граждан — 33%.

«Таким образом, с начала весны экономические настроения россиян ощутимо улучшились. Видимо, мартовское напряжение, вызванное ожиданием катастрофы, спадает», — резюмировали исследователи.

Согласно опросу, оптимистов в июне было больше среди россиян в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих среднее общее или среднее специальное образование. Около половины (47%) оптимистов работают по найму, 29% — неработающие пенсионеры.

Более половины (51%) всех пессимистов имеют высшее образование. Чаще это люди в возрасте 46-60 лет (32%) и 31–45 лет (29%), малообеспеченные, кому средств хватает только на питание или не хватает даже на него (35%), чаще, чем в среднем по выборке, работающие по найму (55%), и преимущественно в частном секторе (32%).

