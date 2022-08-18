Петербургские отделения «Почты России» запустили экспресс-доставку посылок на дом

В Санкт-Петербурге заработала услуга по срочной доставке посылок из отделений «Почты России» на дом.

«Клиенты Почты в Санкт-Петербурге теперь могут получить посылку из отделения на дом меньше чем за час. Среднее время, за которое приезжает курьер, — 37 минут», — сообщила пресс-служба компании.

Оформить и оплатить услугу можно на сайте и в мобильном приложении «Почты России», после того как посылка поступит в отделение.

С июля услуга работает в Москве.

В пресс-службе компании подчеркивают, что развитие в крупных городах сервиса срочной доставки с возможностью оформления услуги в удобное время, с онлайн-оплатой и без очередей, является одним из ее приоритетных проектов. «В наших планах — масштабировать ее на все города-миллионники», — отмечает управляющий продуктами последней мили «Почты России» Сурен Аракелян.

Сообщается, что следующим мегаполисом, где появится сервис, станет Казань. До конца 2022 года экспресс-доставка «Почты» начнет работать еще в ряде российских городов.