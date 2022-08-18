У России появился новый покупатель нефти

Мьянма (Бирма) присоединяется к растущему списку развивающихся стран, которые в условиях растущего дефицита топлива и приближающейся зимы «созрели» для того, чтобы покупать российскую нефть. В основном нефть из России благодаря скидкам интересует бедные страны в Азии.

Москва поставляет энергоносители во многие развивающиеся страны, включая Шри Ланку и Пакистан, к примеру. Для бедных стран российские нефть, уголь и газ являются спасением, потому что с ними хотят иметь дела далеко не все трейдеры, опасаясь, что из-за тяжелой финансовой ситуации они не смогут оплачивать поставки.

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Правительство Мьянмы оплатило российские нефтепродукты и ждет первые поставки уже в сентябре, пишет Bloomberg, ссылаясь на мьянманского лидера Мина Ауна Хлайна, рассказавшего об итогах своей поездки в Москву. Старший генерал Мин Аун Хлайн - председатель Государственного административного совета, премьер-министр и Главнокомандующий Вооруженными силами Республики Союз Мьянма. Он посетил Россию с частным визитом в середине июля.

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Сейчас к отношениям между Россией и Мьянмой, которые ранее строились в основном на сотрудничество в сфере обороны, похоже, добавилась и экономическая составляющая. Москва поставляет Нейпьидо (так называется столица этого государства в Юго-Восточной Азии) оружие, военную технику и готовит военных.

«Мы обсудили покупку и поставку дизельного топлива из России задолго до нашего визита в Россию в июле,- сообщил на пресс-конференции в столице Мьянмы в среду, 17 августа, Зо Мин Тун, официальный представитель военной хунты, исполняющей роль правительства.- Соглашение было подписано во время этой поездки. Мы намерены покупать нефть и горючее высокого качества у страны, где их можно быстро получить».

Информации о сделке между Россией и Мьянмой немного. Не известно, например, сколько нефти и нефтепродуктов должна поставить Москва и по каким ценам. Кстати, сначала стороны собирались воспользоваться трубопроводами через Индию или Китай, но затем остановились на доставке грузов по морю.

Мьянма будет получать нефть и нефтепродукты напрямую из России по «разумным» ценам, заявил секретарь Министерства торговли Мьянмы Мин Мин. Он входит в специальный комитет, состоящий из 10 человек и созданный для работы с российской нефтью. Комитет провел заседание в августе, но пока еще не сообщил подробности о том, сколько будет кораблей и когда они прибудут в мьянманские порты. Нет информации и о том, кто будет доставлять грузы. Возможно, это будут четыре частные компании: Star High, Brighter Energy, Best Oil и Yetagun Energy Trading, представители которых тоже входят в «нефтяной» комитет. Не исключено, сообщает Bloomberg, что сделкой будет заниматься сын мьянманского лидера с партнерами.

В феврале 2021 года, напомним, в Мьянме произошел военный переворот, в результате которого к власти пришла военная хунта во главе Мин Аун Хлайном. Переговоры о поставках российских энергоносителей в эту страну ЮВА начались еще зимой. Кстати, прежние поставщики нефти: TotalEnergies SE и Chevron Corp прекратили поставки не только по коммерческим соображением, но и по политическим причинам – нормальные отношения с Нейпьидо сейчас поддерживают немного стран, включая Россию.

Ситуация с топливо в Мьянме тяжелая несмотря за утверждения Зо Мин Туна об обратном. В газетах и телерепортажах часто можно увидеть длинные очереди на автозаправках. Цены на бензин и дизель постоянно ползут вверх. В стране регулярно происходят отключения электроэнергии.