Европейские предприятия закрываются из-за астрономических цен на электроэнергию

Цены на электроэнергию в Европе на этой неделе растут, как на дрожжах. Во всем виноваты дефицит газа, при помощи которого вырабатывается большая часть электроэнергии на континенте, и засухи, пишет Investing.com. В Германии, по данным Nord Pool, цены выросли до 563,76 евро за МВт-ч, а во Франции – до 553,2 евро.

Фьючерские контракты на следующий год не дают особых надежд на скорое улучшение ситуации. Стоимость МВт-ч базисной электроэнергии на 2023 год для Германии выросла на Европейской энергетической бирже до 513,5 евро, а для Франции осталась на уровне 676 евро.

Статья по теме: Энергетические рынки Европы приближаются к катастрофе

Энергетический кризис оказывает все более заметное воздействие на европейскую экономику. 17 августа норвежская энергетическая и металлургическая компания Norsk Hydro объявила о приостановке производства алюминия на комбинате Slovalco в Словакии из-за очень дорогой электроэнергии. Операции по переработке отходов продолжатся, но комбинат, который до этого работал на 60% своей мощности, составляющей 175 тыс. тонн алюминия в год, откроется, если для этого возникнут благоприятные условия.

За день до этого бельгийская компания Nyrstar объявила, что с 1 сентября по тем же причинам переводит цинковый комбинат в голландском Буделе на профилактический режим работы.

Европейские цены на электроэнергию во вторник на считанные часы снизились после сообщения о том, что немецкие власти решили продлить работу трех последних АЭС в стране, которые должны были закрыться в конце этого года. Однако они быстро отыграли потери после того, как Министерство экономики ФРГ опровергло это сообщение.

Утром 17 августа неприятную новость сообщил немецкий газовый гигант Uniper. Оказалось, что в первом полугодии он понес убытки в размере 12,4 млрд евро, потому что вместо дешевого российского газа был вынужден покупать дорогой на спотовом рынке. «Газпром», напомним, сократил поставки «голубого топлива» по газопроводу «Северный поток 1» в Германию на 80% по техническим причинам, которые в Берлине называют политическими.

Есть, правда, и хорошие новости, но они как-то теряются на фоне многочисленных негативных событий. Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил 16 августа, что две плавучие СПГ-платформы, которые строятся для Бунсбюттеля и Вильгельмсхафена, немецких портов на Северном море, приступят к работе уже в начале 2023 года и значительно повысят способность Германии принимать сжиженный газ. Это будет большим облегчением для крупнейшей европейской экономики на тот случай, если Россия полностью перестанет поставлять газ зимой.

Германия к тому же значительно лучше, чем предполагалось, готовится к зиме и наполняет газом подземные хранилища. Регулятор энергетических сетей ФРГ Bundesnetzagentur сообщил, что хранилища были наполнены на прошлой неделе на 77,3%. Между тем, в Берлине поставили задачу наполнить их к 1 сентября на 75%, к 1 октября – на 85% и к 1 ноября – на 95%.