Предприятия ЮГМК на Донбассе начали получать сырье с Запорожского железорудного комбината

На металлургические заводы Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК), которые находятся в Донецкой народной республике, начала поступать железная руда, добытая в Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ЮГМК, передает ТАСС.

«На Енакиевский металлургический завод и Алчевский металлургический комбинат, входящие в "Южный горно-металлургический комплекс", стало поступать железорудное сырье с Запорожского железорудного комбината», — говорится в пресс-релизе компании.

Уточняется, что объем поставленной руды составляет около 5 тыс. тонн. В перспективе предприятия планируют увеличивать поставки из Запорожья.

Ранее «Эксперт» писал, что ЮГМК, в который входят восемь металлургических, добывающих и коксохимических предприятий в республиках Донбасса, осуществил поставки металла концерну «Уралвагонзавод» (УВЗ). Сумма поставок составила 2 млрд руб., рассказал замгендиректора по гражданской продукции концерна Борис Мягков в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром-2022».