Во II квартале объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, составил более 3,9 трлн рублей. В апреле – июне на счета эскроу поступило в 1,6 раза меньше средств, чем в первом квартале, а с учетом большого объема «раскрываемых» счетов и снижения продаж жилья, темп прироста средств замедлился почти втрое, сообщили в Центробанке.

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«Отмечается снижение объемов поступлений средств от граждан из-за сокращения ипотечного кредитования и продаж жилья в целом, особенно в апреле — мае. Однако это никак не отразилось ни на средних ставках проектного финансирования строительства жилья, ни на темпах роста задолженности строительных компаний», — пояснили в ЦБ.

Как следует из обзора регулятора, в первом полугодии в России было построено почти 20 млн кв. метров многоквартирного жилья (+22% к аналогичному периоду прошлого года), из них 8,7 млн кв. метров – во втором квартале (+7% ко второму кварталу 2021 года). Снижение выдачи ипотеки и продаж жилья в апреле – мае отразились и на объеме поступлений средств на счета эскроу: за второй квартал он сократился в 1,6 раза (584 млрд против 985 млрд рублей в первом квартале). При этом стоимость жилья на первичном рынке за отчетный период выросла на 6%, в том числе из-за расширения ипотечных программ с субсидией застройщика, когда снижение ставки (вплоть до 0,01%) происходит в основном за счет увеличения стоимости жилья (рост до 20%).

«С учетом значительного объема "раскрываемых" счетов эскроу (порядка 380 млрд рублей, как и в 1к22) и снижения продаж, прирост средств на счетах эскроу замедлился почти в три раза – до 209 млрд руб. (в 1к22 – 604 млрд руб.)», — говорится в обзоре ЦБ «О проектном финансировании строительства жилья в II квартале 2022 года».

