Ретейлеры попросили правительство разрешить параллельный импорт алкоголя

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят ведущие российские ретейлеры, в том числе X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента», обратилась к правительству РФ с просьбой внести алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева на имя вице- премьера Дмитрия Григоренко.

В обращении отмечается, что ряд мировых поставщиков покинули российский рынок либо анонсировали свой скорый уход из РФ, при этом заменить исчезающие с полок магазинов зарубежные спиртные напитки пока не представляется возможным, поскольку в России на сегодняшний день отсутствуют технологии для запуска производства их аналогов.

«Приверженность российского потребителя к конкретным брендам в данном сегменте значительно выше, чем в других товарных группах. На сегодняшний момент основные дистрибьютеры алкогольных напитков работают на остатках имеющего товара, активно сокращая ассортимент в результате сокращения запасов. Новых поставок не заявлено», — указывается в письме АКОРТ.

Организация призывает кабмин рассмотреть инициативу по включению в перечень разрешенных к параллельному импорту конкретных брендов алкоголя, «чтобы обеспечить наличие товара на полках и их доступность для потребителя как по ассортименту, так и по цене, а также минимизировать риски повышения дефицита и невозможности поставок».

Как пишет агентство, в настоящий момент Ассоциация совместно с Росалкогольрегулированием и Минфином обсуждает, как в такой ситуации не допустить попадания на рынок контрафактной продукции.

На этой неделе глава Минпромторга РФ, вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что объем ввезенных в Россию в рамках параллельного импорта товаров с момента запуска этой меры составил почти $6,5 млрд. Ожидается, что к концу 2022 года этот показатель увеличится до $16 млрд. По словам чиновника, Минпромторг планирует придерживаться «взвешенного» подхода при формировании списка подлежащих параллельному импорту товаров, чтобы «не навредить национальным компаниям».

В конце июня президент РФ Владимир Путин легализовал параллельный импорт, разрешающий ввоз в Россию официально изготовленных товаров, которые поставлены в третьи страны, однако не разрешены к импорту на территорию РФ. В составленный Минпромторг перечень товаров, которые можно завозить в Россию без согласования с правообладателем, попали более пятидесяти категорий, среди которых автозапчасти и автомобили, электроника, бытовая техника, игровые приставки и многое другое.